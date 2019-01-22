Румас обсудил с Валовой стратегию экономической интеграции ЕАЭС

Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас обсудил с министром Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой перспективы развития евразийской интеграции, сообщается на сайте ЕЭК.

На встрече в Минске 22 января были рассмотрены вопросы совместной работы по стратегическим направлениям до 2025 года в целях реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 6 декабря 2018 года.

Также в ходе встречи обсуждены вопросы повестки очередного заседания Евразийского межправительственного совета.