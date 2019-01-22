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Румас обсудил с Валовой стратегию экономической интеграции ЕАЭС
23.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас обсудил с министром Евразийской экономической комиссии Татьяной Валовой перспективы развития евразийской интеграции, сообщается
На встрече в Минске 22 января были рассмотрены вопросы совместной работы по стратегическим направлениям до 2025 года в целях реализации Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) от 6 декабря 2018 года.
Также в ходе встречи обсуждены вопросы повестки очередного заседания Евразийского межправительственного совета.
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Были рассмотрены вопросы совместной работы по стратегическим направлениям до 2025 года.
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