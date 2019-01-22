Игорь Астапчик: за Савицкого платить не будем

Не раз было заявлено о планах расширения академии. Есть какие-то подвижки по этой теме?

У руководства есть понимание о необходимости охвата северо-западного региона, а позднее и других регионов Беларуси. 26 декабря мы отправили письмо в Островецкий райисполком с предложением создания там филиала академии "Динамо-Брест" по образцу Александрии.





Почему Островец?

Население Островца сильно увеличится в ближайшее время вследствие строительства атомной станции. Ожидается, что обслуживать ее будут около 10 000 человек. А если учесть, люди приедут с семьями, то все это выливается в большую цифру, которой прирастет население данного региона. И несмотря на то, что там недавно открыли отличный новый городской стадион, только его будет недостаточно. Только наличие академии действительно способно увеличить коэффициент полезного действия от наличия стадиона.





Я уже был в Островце на переговорах с председателем райисполкома, который оказался спортивным человеком, хорошо разбирающимся в футболе. Мы обсудили предварительный план сотрудничества и делаем в этом направлении первые шаги.





После интервью ресурсу Tut.by руководителя "Динамо-Брест" Александра Николаевича Зайцева к нам обратилась группа родителей из Мядельского района с просьбой открыть там футбольную академию. Мы обязательно доедем и в Мядель. Географически это один регион, что соответственно, упрощает задачу развития и управления. Также рядом Поставский район Витебской области, где в свое время уже была детская академия, с директором которой мы находимся в контакте. Мы предложили ему сделать общий проект и уверен, что это у нас получится.





Конфликт по делу Савицкого не станет в решении этого вопроса камнем преткновения? Ведь Островец — это все-таки Гродненская область.

На данный момент с исполкомом у нас идет нормальный диалог, и мы находим понимание. Я считаю, что эти вопросы нельзя связывать. И если из-за этого спорного вопроса нам запретят открывать академию, это станет очередным доказательством негативного отношения к нам городских властей.





официальный сайт "Динамо-Брест". Мы же, напротив, хотим еще раз повторить, что нам не жалко вкладывать средства в Гродненскую область. Между прочим, одно только футбольное поле стоит около 300 тысяч долларов. Это гораздо больше, чем все претензии "Немана". Дело не в деньгах, а в принципе. Мы в этом споре правы. С нас хотят стрясти деньги как в 90-е годы, чему мы сопротивляемся. Мы готовы вкладывать в Гродненскую область гораздо больше, но за Савицкого платить не будем, — приводит слова Астапчика



