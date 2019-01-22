ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Астапчик: за Савицкого платить не будем

23.01.2019 20:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Генеральный директор ФК "Динамо-Брест" Игорь Астапчик рассказал о планах расширения клубной академии.

Не раз было заявлено о планах расширения академии. Есть какие-то подвижки по этой теме?
У руководства есть понимание о необходимости охвата северо-западного региона, а позднее и других регионов Беларуси. 26 декабря мы отправили письмо в Островецкий райисполком с предложением создания там филиала академии "Динамо-Брест" по образцу Александрии.

Почему Островец?
Население Островца сильно увеличится в ближайшее время вследствие строительства атомной станции. Ожидается, что обслуживать ее будут около 10 000 человек. А если учесть, люди приедут с семьями, то все это выливается в большую цифру, которой прирастет население данного региона. И несмотря на то, что там недавно открыли отличный новый городской стадион, только его будет недостаточно. Только наличие академии действительно способно увеличить коэффициент полезного действия от наличия стадиона. 

Я уже был в Островце на переговорах с председателем райисполкома, который оказался спортивным человеком, хорошо разбирающимся в футболе. Мы обсудили предварительный план сотрудничества и делаем в этом направлении первые шаги. 

После интервью ресурсу Tut.by руководителя "Динамо-Брест" Александра Николаевича Зайцева к нам обратилась группа родителей из Мядельского района с просьбой открыть там футбольную академию. Мы обязательно доедем и в Мядель. Географически это один регион, что соответственно, упрощает задачу развития и управления. Также рядом Поставский район Витебской области, где в свое время уже была детская академия, с директором которой мы находимся в контакте. Мы предложили ему сделать общий проект и уверен, что это у нас получится.

Конфликт по делу Савицкого не станет в решении этого вопроса камнем преткновения? Ведь Островец — это все-таки Гродненская область.
На данный момент с исполкомом у нас идет нормальный диалог, и мы находим понимание. Я считаю, что эти вопросы нельзя связывать. И если из-за этого спорного вопроса нам запретят открывать академию, это станет очередным доказательством негативного отношения к нам городских властей. 

Мы же, напротив, хотим еще раз повторить, что нам не жалко вкладывать средства в Гродненскую область. Между прочим, одно только футбольное поле стоит около 300 тысяч долларов. Это гораздо больше, чем все претензии "Немана". Дело не в деньгах, а в принципе. Мы в этом споре правы. С нас хотят стрясти деньги как в 90-е годы, чему мы сопротивляемся. Мы готовы вкладывать в Гродненскую область гораздо больше, но за Савицкого платить не будем, — приводит слова Астапчика официальный сайт "Динамо-Брест".


 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральный директор ФК "Динамо-Брест" Игорь Астапчик рассказал о планах расширения клубной академии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: в Индонезии толпа очевидцев засняла в небе необычное явление
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика