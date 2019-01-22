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Таксист, сбивший на пешеходном переходе в Гродно женщину, получил два года колонии-поселения

23.01.2019 20:37 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда. Суд Октябрьского района Гродно признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси и приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Обвиняемый признал вину в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

Напомним, авария произошла около 8 часов утра 25 сентября на проспекте Космонавтов в Гродно. Автомобиль Skoda службы такси ехал со стороны гипермаркета АЛМИ и на регулируемом переходе сбил женщину.

В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где ночью 27 сентября умерла.

В ходе расследования выяснилось, что водитель отвлекся на навигатор в мобильном телефоне и выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора, где в этот момент шла женщина.


 
Теги: Гродно
 
 
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Об этом сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда. Суд Октябрьского района Гродно признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси и приговорил его к...
 
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