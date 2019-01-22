Таксист, сбивший на пешеходном переходе в Гродно женщину, получил два года колонии-поселения

Обвиняемый признал вину в полном объеме.





Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.





Напомним, авария произошла около 8 часов утра 25 сентября на проспекте Космонавтов в Гродно. Автомобиль Skoda службы такси ехал со стороны гипермаркета АЛМИ и на регулируемом переходе сбил женщину.





В результате наезда женщина получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу, где ночью 27 сентября умерла.





В ходе расследования выяснилось, что водитель отвлекся на навигатор в мобильном телефоне и выехал на пешеходный переход на красный сигнал светофора, где в этот момент шла женщина.



