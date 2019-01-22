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Танкеры в районе Керченского пролива горят уже двое суток

23.01.2019 20:16 — Разное | Партизан  
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Поисковая операция продолжается.


21 января танкеры «Канди» и «Маэстро» загорелись. По предварительной версии, причиной пожара стала перекачка сжиженного газа с одного корабля на другой. 10 моряков погибли, еще 10 числятся пропавшими без вести, но спасатели говорят, что шансов найти их живыми нет. Операцию по поиску погибших приостановили до утра 24 января, пишет news.tut.by

 
 
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