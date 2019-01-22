В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. На «Минск-Арене» аншлаг

Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY





Днем женщины определили лучших в короткой программе. Лидерство ожидаемо захватила олимпийская чемпионка Алина Загитова. А вскоре состоялась красочная церемония открытия.





Здоровый совет № 3: чтобы не подхватить вирус, находясь в многолюдных местах, регулярно проводите профилактику гриппа и ОРВИ. В аптеках большой выбор препаратов, которые продают без рецепта от врача.





Напомним, что на чемпионате Европы будут разыграны четыре комплекта медалей: личные у женщин и мужчин, а также в парах и танцах на льду.



