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В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. На «Минск-Арене» аншлаг
На льду «Минск-Арены» сегодня стартовал один из крупнейших спортивных форумов года в Беларуси — чемпионат Европы по фигурному катанию.
Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY
Днем женщины определили лучших в короткой программе. Лидерство ожидаемо захватила олимпийская чемпионка Алина Загитова. А вскоре состоялась красочная церемония открытия.
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Напомним, что на чемпионате Европы будут разыграны четыре комплекта медалей: личные у женщин и мужчин, а также в парах и танцах на льду.
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На льду «Минск-Арены» сегодня стартовал один из крупнейших спортивных форумов года в Беларуси — чемпионат Европы по фигурному катанию.
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