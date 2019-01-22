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В Минске стартовал чемпионат Европы по фигурному катанию. На «Минск-Арене» аншлаг

23.01.2019 20:08 — Разное | Партизан  
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На льду «Минск-Арены» сегодня стартовал один из крупнейших спортивных форумов года в Беларуси — чемпионат Европы по фигурному катанию.
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Фото: Дарья Бурякина / SPORT.TUT.BY

Днем женщины определили лучших в короткой программе. Лидерство ожидаемо захватила олимпийская чемпионка Алина Загитова. А вскоре состоялась красочная церемония открытия.

Здоровый совет № 3: чтобы не подхватить вирус, находясь в многолюдных местах, регулярно проводите профилактику гриппа и ОРВИ. В аптеках большой выбор препаратов, которые продают без рецепта от врача.

Напомним, что на чемпионате Европы будут разыграны четыре комплекта медалей: личные у женщин и мужчин, а также в парах и танцах на льду.


 
Теги: Минск
 
 
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На льду «Минск-Арены» сегодня стартовал один из крупнейших спортивных форумов года в Беларуси — чемпионат Европы по фигурному катанию.
 
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