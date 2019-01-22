Что происходит в Венесуэле?

пишет Белсат. Президент Николас Мадуро заявляет, что во всем виновата внутренняя оппозиция и действия «империалистов» – прежде всего США. Соседние страны называют его диктатором и говорят, что Мадуро создал гуманитарную катастрофу, которая угрожает всей Латинской Америке,Белсат.





Неудачная попытка





Несколько десятков «радикально правых» солдат и офицеров Национальной гвардии Венесуэлы были арестованы в столице страны Каракас вчера после попытки восстания против правительства Мадуро, сообщило министерство обороны страны. Группу повстанцев блокировали правительственные силы, а потом обезоружили.





Однако сам инцидент вызвал выход на улицы многих жителей района, в котором происходили эти события – и начались протесты… против действий правительственных войск. Чтобы разогнать людей, полиции пришлось использовать спецсредства, в том числе слезоточивый газ.





Лидер подконтрольного оппозиционным силам Национального Собрания Хуан Гуаидо призвал население начать в среду компанию массовых протестов, чтобы заставить Мадуро уйти в отставку.





Коммунизм, нефть и наркотики





Социальный, экономический и политический кризис в Венесуэле начался в 2010 году еще при президенте Уго Чавесе и только ускорился при Мадуро, который заявил, что будет продолжать политику Чавеса.





Попытки некомпетентно управлять экономикой через государственные органы, коррупция, регулировка цен привели богатую страну, которая получает миллиарды долларов от торговли нефтью до гиперинфляции, нищеты, дефицита элементарных вещей, массовой преступности и даже просто голоду.





Племянники Николаса Мадуро, арестованные за контрабанду наркотиков в 2015 году. Фото wikipedia.org





Из-за того, что правительство национализировало нефтяные предприятия, однако само не смогло эффективно управлять ими, Венесуэла из года в год снижала добычу «черного золота», а в 2015 году примерно в 2 раза рухнули и мировые цены на нефть.





При этом представителей властной партии, в том числе самого Мадуро, обвиняют в масштабной контрабанде наркотиков в США и Европу. Известно, что еще Уго Чавес сотрудничал с коммунистическими боевиками в соседней Венесуэле, главным средством финансирования которых была торговля наркотиками.





Диктатура и кризис





Кризис привел к обострению политической борьбы – против Мадуро выступил парламент (Национальное собрание), а Высших судов Венесуэлы существует целых два, один в стране, а второй за рубежом. Мадуро создал также Конституционное национальное собрание, которое должно написать новую конституцию Венесуэлы. Конституционное национальное собрание, набранное почти без исключений из сторонников Мадуро, объявило себя высшей властью в стране и ограничило полномочия Национального Собрания.





Под руководством Чавеса, а потом Мадуро, в Венесуэле были введены продуктовые карточки, контроль валютного курса, с полок магазинов исчезли молоко, рис, кофе, масло, туалетная бумага и средства личной гигиены, лекарства. В стране начался настоящий голод.









На свободном рынке курс венесуэльского боливара с 2010 по январь 2018 год вырос с 10 боливаров за доллар до 100 тысяч боливаров за доллар, а в 2018 году уже стал стоить миллионы. В 2017 году, по данным Федерации фармацевтов Венесуэлы, дефицит лекарств в стране достиг 85 процентов, и побежденная в 1960-х годах малярия вновь стала массовой болезнью.





Люди из страны побежали миллионами – если в 2016 году количество эмигрантов оценивалось в 100 тысяч, то в ноябре 2018 года ООН оценила их количество в 3 миллиона. Это примерно 10 процентов населения.

Видео, на котором Мадуро наслаждается стейками и сигарами в ресторане, пока миллионы людей голодают, вызвало гнев венесуэльцев.





Генеральный секретарь Организации американских государств уругваец Луис Альмагро этой осенью не исключил, что соседние с Венесуэлой государства могут организовать военную интервенцию, чтобы остановить гуманитарный кризис, который дестабилизирует весь регион.







