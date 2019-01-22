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Отстраненный от власти глава парламента Венесуэлы объявил себя временным президентом страны и принес присягу - СМИ

23.01.2019 21:11 — Разное | Интерфакс  
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Хуан Гуаидо, который ранее на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, в среду объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу, передают латиноамериканские СМИ.

Это произошло перед тысячами сторонников оппозиции в день, когда в столице страны Каракасе и в других городах страны проходят массовые манифестации противников главы государства Николаса Мадуро.

Оппозиция созвала жителей Каракаса и других городов страны на акции протеста против президента страны Николаса Мадуро из-за событий, произошедших в Каракасе ранее на этой неделе - подавления попытки мятежа, организованного группой служащих Национальной гвардии в одной из столичных казарм, разгона с применением слезоточивого газа манифестантов, которые вышли на улицу в поддержку мятежников и отстранения от должности главы Национальной ассамблеи (парламента) страны Хуана Гуаидо. Большинство венесуэльских парламентариев находятся в оппозиции к Н.Мадуро.

По словам первого заместителя председателя венесуэльского парламента Сталина Гонсалеса, акция должна стать частью "великого выхода", необходимого Венесуэле для того, чтобы страна смогла покончить с кризисом.

Венесуэла живет в состоянии затяжного кризиса в социальной сфере, экономике и политике. Недавно на второй срок в стране вступил президент Николас Мадуро, выборы которого многие страны признали нелегитимными.

 
 
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Хуан Гуаидо, который ранее на этой неделе решением Верховного суда Венесуэлы был снят с поста председателя Национальной ассамблеи (парламента) страны, в среду...
 
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