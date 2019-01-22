Белорусское здравоохранение обладает сильнейшим интеллектуальным потенциалом – В.Малашко

Белорусское здравоохранение обладает сильнейшим интеллектуальным потенциалом, заявил министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

"Я с гордостью отмечаю, что белорусское здравоохранение обладает сильнейшим интеллектуальным потенциалом. Об этом свидетельствует множество государственных наград, которых были удостоены врачи и провизоры, занятые в научной сфере, а также научные учреждения системы Минздрава, неоднократно занимавшие достойное место на Республиканской доске почета", - отметил он в своем поздравлении с Днем белорусской науки, адресованном работникам медицинской и фармацевтической науки.

Также он обратил внимание на то, что наука играет важную роль в жизни государства, востребована экономикой страны и служит прогрессивному развитию общества, выступает импульсом движения вперед, открывает перспективы для развития учебных заведений, научных организаций, новых проектов и направлений исследований, привлекает в свою сферу талантливую молодежь, наполняет жизнь новыми технологиями.

"Ученые-медики нашей республики всегда шли в авангарде мирового научного прогресса. Результатом их достижений стало то, что сегодня медицинская и фармацевтическая наука – это мощный ресурс, основа технологических прорывов, важнейшая составляющая национального богатства", - заявил министр.

Кроме того, В.Малашко напомнил о тысячах жизней, спасенных белорусским врачам благодаря научным разработкам и внедрению их в практическое здравоохранение.

"Белорусские врачи спасли тысячи жизней, смогли улучшить здоровье граждан, подарить им надежду на счастливую, полноценную и, главное, здоровую жизнь, а оригинальные лекарственные средства и дженерики белорусского производства известны и востребованы не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами", - заверил он.

Министр назвал багаж знаний, которым обладают белорусские медики "оплотом настоящего и залогом успешного будущего белорусской медицины" и пожелал коллегам "крепкого здоровья, успешного творческого поиска, новых научных открытий и профессиональных достижений на благо и во имя процветания родной Беларуси!".