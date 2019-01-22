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Новости экономики за 23.01.2019
Новости Беларуси. Что изменилось в правилах проведения капитального ремонта многоэтажек? Сколько будет стоить квадратный метр жилья, построенный с господдержкой? И благодаря каким параметрам Беларусь вошла в список лучших стран мира? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Новости Беларуси. Что изменилось в правилах проведения капитального ремонта многоэтажек? Сколько будет стоить квадратный метр жилья, построенный с господдержкой?...
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