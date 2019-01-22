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В Беларуси выпущена первая банковская гарантия с применением технологии блокчейн
Новости Беларуси. Участниками сделки стали четыре коммерческих банка. Для выпуска использовалась инновационная технология, внедренная в банковскую систему страны на базе информационной сети, созданной Национальным банком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она позволяет не только выпускать банковские гарантии в электронном виде, но и просматривать их статус в режиме реального времени. При этом сокращаются трудозаты на совершение операций, упрощается документооборот, а также ускоряется выдача и сопровождение.
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Новости Беларуси. Участниками сделки стали четыре коммерческих банка. Для выпуска использовалась инновационная технология, внедренная в банковскую систему...
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