Сколько будет стоить в конце 2019-го квадратный метр жилья с господдержкой?

Новости Беларуси. 23 января стало известно, что средняя стоимость квадратного метра жилья, построенного с господдержкой, к концу 2019 года должна составить 1020 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно такая цифра заложена в планах правительства на текущий год. Кроме того, в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья 90 % площади должно приходиться на многоквартирные энергоэффективные дома.