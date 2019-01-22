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Посольство США не примет участие в Минской международной книжной выставке в статусе почётного гостя
Новости Беларуси. Причина в приостановке финансирования правительства. Дипмиссия поблагодарила белорусскую сторону за оказанную честь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство информации Беларуси, в свою очередь, пообещало обеспечить презентацию литературных произведений американских авторов, которые примут участие в книжной выставке-ярмарке.
Напоминаем: Дональд Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США, если демократы в Конгрессе не одобрят финансирование строительства стены с Мексикой. В Штатах из-за этого действует шатдаун, то есть, частичная остановка работы правительства. Работа американских федеральных ведомств и учреждений не финансируется.
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Новости Беларуси. Причина в приостановке финансирования правительства. Дипмиссия поблагодарила белорусскую сторону за оказанную честь, сообщили в программе...
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