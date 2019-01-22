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«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 150 спортсменов из 30 стран.
Днем 23 января уже выступили с короткой программой фигуристки. Произвольная – 25 января, тогда и станет известно имя победительницы.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Сама Алина осталась довольна первым соревновательным днем. А также качеством минского льда.
Алина Загитова, участница чемпионата Европы по фигурному катанию (Россия):
После чемпионата России было чуть-чуть сложно опять выйти на тренировку, но мне очень помогли тренеры и родственники. После чемпионата России я почти сразу поехала в родной город.
Что я делала перед этим днем? Я просто лежала, отдыхала и настраивалась на короткую.
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«Мы с тренерами решили, что мне нужно развиваться». Алина Загитова довольна первым выступлением на ЧЕ
Новости Беларуси. Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Минске,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 150 спортсменов из 30 стран. Днем 23 января...
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