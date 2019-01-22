Фиктивные кружки и дети в них. Осудили руководителя Микашевичского ЦДТ

Уголовное дело заняло 10 томов, опрошено более 500 свидетелей. Следственные действия и разбирательство в суде заняли 10 месяцев с перерывами.



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Прокурор Лунинецкого района Александр Карлюкпрокомментировал:

- Прокуратурой Лунинецкого района в апреле 2016 года совместно с ОБЭП ОВД Лунинецкого райисполкома проведена проверка исполнения требований законодательства об организации досуговой занятости несовершеннолетних учреждениями образования и культуры Лунинецкого района.

В государственном учреждении образования «Центр детского творчества г.Микашевичи», находящемся в ведомстве Лунинецкого районного отдела образования, как показала проверка, должностными лицами осуществлялось завышение количества отработанных преподавателями часов в неделю при отсутствии должного посещения.

В отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе ГУО «ЦДТ г.Микашевичи» прокурором Лунинецкого района было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 УК Республики Беларусь «Злоупотребление властью или служебными полномочиями».

Исполняя обязанности директора Микашевичского ЦДТ, являясь должностным лицом, в обязанности которого входило обеспечение полного и качественного выполнения учебных планов и программ, осуществление контроля за результатами работы педколлектива и посещаемости обучающихся, 50-летняя руководительница обвинялась в злоупотреблении служебными полномочиями и внесении ложных сведений в официальные документы.

Из корыстной и иной личной заинтересованности, необоснованного получения стимулирующих выплат, в один из дней с 1 по 15 сентября 2015 года она представила в отдел образования искажённые сведения о количестве созданных объединений по интересам и учащихся в них. На основании этой информации были разработаны и составлены тарификационные ведомости на работников.

Она также дала заведомо незаконное указание секретарю на оформление приказа «О назначении педагогической нагрузки», завысив количество работающих объединений на 61.

В итоге нагрузка педагогам дополнительного образования ГУО «ЦДТ г.Микашевичи» завышена на 286 часов.

В результате указанных действий и.о. директора Микашевичского ЦДТ, а также педагогам дополнительного образования бухгалтерией отдела образования была излишне начислена заработная плата. Государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму 28.837,96 деноминированных рублей.

Также установлено, что руководитель внесла в отчёт по форме, утверждённой постановлением Национального статкомитета заведомо ложные сведения о количестве объединений по интересам и обучающихся в них, завысив количество на 42 объединения, учащихся - на 562 человека.

Суд нашёл виновность обвиняемой доказанной: 231 свидетель в судебном заседании показал, что никогда не посещал объединений по интересам в ГУО «ЦДТ г.Микашевичи» в период с 1.09.2015 по 01.06.2016 года.

Суд Лунинецкого района признал жительницу Микашевичей виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.424 УК РБ «Злоупотребление властью или служебными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия».

Она же признана виновной во внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершёнными из корыстной и иной личной заинтересованности, с целью искажения данных госстатотчётности, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.427 УК РБ.

Окончательно обвиняемой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев без конфискации имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Обвиняемая взята под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.