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Городская служба занятости приглашает на работу в ООО «Английские Окна и Двери»

23.01.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест  
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30 января 2019 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проводится «День предприятия ООО «Английские Окна и Двери».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news62812.php

Городская служба занятости приглашает на работу в ООО «Английские Окна и Двери»


Приглашаются граждане, имеющие опыт работы на производстве (приветствуются навыки столярных, малярных и монтажных работ, а также опыт работы по сборке и установке фурнитуры, по остеклению и контролю качества).

Возрастных ограничений нет при удовлетворительном состоянии здоровья, возможно обучение на действующем производстве в Республике Польша.

Начало мероприятия в 10.00 часов в холле городской службы занятости по адресу: г. Брест, ул. Брестских Дивизий, 15А – 1, телефоны для справок: 57 43 49, 53 91 77.

С гражданами, желающими трудоустроиться, будут проводиться собеседования представителями предприятия. При себе рекомендуется иметь паспорт, документ об образовании (квалификации), трудовую книжку.

 
Теги: Брест
 
 
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30 января 2019 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проводится «День предприятия ООО «Английские Окна и Двери». ...
 
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