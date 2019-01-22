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Городская служба занятости приглашает на работу в ООО «Английские Окна и Двери»
23.01.2019 22:58 — Разное | Виртуальный Брест
30 января 2019 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проводится «День предприятия ООО «Английские Окна и Двери».
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30 января 2019 года управлением по труду, занятости и социальной защите Брестского горисполкома проводится «День предприятия ООО «Английские Окна и Двери». ...
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