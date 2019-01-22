|
Аварийные деревья разрушают памятники. Кто обязан навести порядок на кладбищах?
Новости Беларуси. Деликатный вопрос и его непростое решение. Проблема падения аварийных деревьев на кладбищах в Минской области набирает актуальность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только в Смолевичском районе насчитывается 400 опасных растений, в том числе высаженных местными жителями. Где заканчиваются полномочия коммунальщиков и начинается ответственность владельцев – в репортаже Ксении Худолей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Деликатный вопрос и его непростое решение. Проблема падения аварийных деревьев на кладбищах в Минской области набирает актуальность, сообщили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)