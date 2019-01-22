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Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

23.01.2019 22:37 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск в центре ледовых баталий. Город принимает гостей и участников чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

Мероприятия пройдут на базе спорткомплекса «Минск-Арена». Специально для доставки пассажиров к этому месту в городе увеличили количества транспорта на первом маршруте на шесть единиц.

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Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

Напомним, автобус курсирует от вокзала до диспетчерской станции «Веснянка». Кроме того, в резерве и несколько составов троллейбусного маршрута 10д.

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

Анатолий Адамович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:
Если существующий интервал движения приблизительно составляет 10-11 минут, то в связи с дополнительными транспортными единицами, он сократится практически вдвое. Увеличение будет целодневное, но оно предусматривает, конечно, проведение мероприятий.

Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

Для оценки загруженности транспортных маршрутов на остановках «Минск-Арена» и «Университет культуры» будут дежурить сотрудники от перевозчика. Поэтому при необходимости на маршрут выделят дополнительные автобусы и троллейбусы.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск в центре ледовых баталий. Город принимает гостей и участников чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Столичные...
 
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