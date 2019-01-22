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Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение
Новости Беларуси. Минск в центре ледовых баталий. Город принимает гостей и участников чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мероприятия пройдут на базе спорткомплекса «Минск-Арена». Специально для доставки пассажиров к этому месту в городе увеличили количества транспорта на первом маршруте на шесть единиц.
Напомним, автобус курсирует от вокзала до диспетчерской станции «Веснянка». Кроме того, в резерве и несколько составов троллейбусного маршрута 10д.
Анатолий Адамович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:
Для оценки загруженности транспортных маршрутов на остановках «Минск-Арена» и «Университет культуры» будут дежурить сотрудники от перевозчика. Поэтому при необходимости на маршрут выделят дополнительные автобусы и троллейбусы.
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Новости Беларуси. Минск в центре ледовых баталий. Город принимает гостей и участников чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Столичные...
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