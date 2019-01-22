Для гостей и участников ЧЕ по фигурному катанию в Минске улучшили транспортное сообщение

Новости Беларуси. Минск в центре ледовых баталий. Город принимает гостей и участников чемпионата Европы по фигурному катанию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.





Мероприятия пройдут на базе спорткомплекса «Минск-Арена». Специально для доставки пассажиров к этому месту в городе увеличили количества транспорта на первом маршруте на шесть единиц.

Церемония открытия ЧЕ по фигурному катанию в Минске. Рассказываем о фишках мероприятия





Напомним, автобус курсирует от вокзала до диспетчерской станции «Веснянка». Кроме того, в резерве и несколько составов троллейбусного маршрута 10д.





Анатолий Адамович, инженер ГП «Столичный транспорт и связь»:

Если существующий интервал движения приблизительно составляет 10-11 минут, то в связи с дополнительными транспортными единицами, он сократится практически вдвое. Увеличение будет целодневное, но оно предусматривает, конечно, проведение мероприятий.





Для оценки загруженности транспортных маршрутов на остановках «Минск-Арена» и «Университет культуры» будут дежурить сотрудники от перевозчика. Поэтому при необходимости на маршрут выделят дополнительные автобусы и троллейбусы.