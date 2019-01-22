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В Стамбуле прошла жеребьевка ЧЕ по волейболу среди женщин
Новости мира. 23 января в Стамбуле прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по волейболу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В решающей стадии этого турнира выступит и сборная Беларуси. Наши волейболистки попали в группу D и будут бороться за выход в плей-офф с соперниками из Словакии, России, Германии, Испании и Швейцарии.
Эдуард Венский, председатель Белорусской федерации волейбола:
Петр Хилько, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
Напомним, чемпионат Европы пройдет в Турции, Польше, Венгрии и Словакии с 23 августа по 8 сентября 2019 года.
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Новости мира. 23 января в Стамбуле прошла жеребьевка финального раунда чемпионата Европы по волейболу среди женщин, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В решающей...
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