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Татьяна Тарасова на ЧЕ в Минске: «Меня можно удивить»
Новости Беларуси. Почти 150 спортсменов прибыли на чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спортсмены уже выступили с короткой программой, 25 января состоится выступление с произвольной программой. Из знаменитостей на трибунах «Минск-Арены» можно заметить легендарного тренера Татьяну Тарасову.
Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР, заслуженный деятель искусств России:
Спасибо вам большое за то, что у вас в стране есть такой интерес. Мы народ близкий друг другу, любящий друг друга, и нам очень у вас нравится.
Первый раз я была здесь, когда проводился чемпионат мира среди юниоров, поэтому я второй раз в Минске с удовольствием.
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Новости Беларуси. Почти 150 спортсменов прибыли на чемпионат Европы по фигурному катанию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Тарасова...
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