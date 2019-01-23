Режиссера одного из самых популярных фильмов года обвинили в педофилии

На волне новостей про номинантов на «Оскар» режиссера фильма «Богемская рапсодия» Брайана Сингера снова обвиняют в педофилии, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на The Atlantic.



Брайан Сингер. Фото: Reuters

Журналисты издания почти год вели расследование и опросили более 50 человек. В том числе они нашли четырех мужчин, которые впервые рассказали о том, что занимались сексом с режиссером, будучи несовершеннолетними. Два из описанных инцидентов произошли в 1997 году. Журнал подчеркивает, что собеседники обвиняли режиссера в различных непристойных действиях, в том числе в изнасиловании.

По информации журналистов, в конце девяностых Сингер часто устраивал вечеринки у бассейна, на которые приглашал молодых людей. Как сейчас выяснилось, с некоторыми у него были интимные отношения.

Напомним, что ранее в прессе были упоминания о том, что Сингер оправдался за обвинения в сексуальных домогательствах до выхода соответствующей статьи в СМИ.