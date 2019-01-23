Юлия Тимошенко пообещала Беларуси поддержку на пути в ЕС, в случае если ее выберут президентом Украины

Она убеждена, что Беларусь, как и Украина, должна ориентироваться на европейские ценности и определить ЕС в качестве приоритетного вектора своей внешней политики.





Отвечая на вопрос, будет ли она учитывать интеграционный конфликт между Беларусью и Россией при общении с белорусской стороной, Юлия Тимошенко заявила:





«Я убеждена в том, что шаг за шагом все страны, которые вышли из Советского Союза, будут приближаться к европейским ценностям, в том числе к очень тесному сотрудничеству с теми странами, которые входят в ЕС. Украина будет не только сама проходить этот путь — приближение и членство в ЕС, а мы будем делать и так, чтобы все страны европейского континента рано или поздно имели возможность стать частью одной (европейской) семьи».



