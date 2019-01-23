Российские представители совместной с Беларусью межправительственной рабочей группы по углублению интеграции приступили к инвентаризации договора о Союзном государстве. Об этом заявил в среду журналистам спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Беларусью, посол Михаил Бабич.

ТАСС. "Российская часть группы приступила к работе. Сейчас идет инвентаризация всех положений союзного договора по блокам: экономический, социальный, по органам государственного управления, по вопросам безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты договора, которые были заложены в 1999 году, рассматриваются соответствующими органами власти [в России]", - отметил посол РФ, отвечая на вопрос









Посол России в Белоруссии Михаил Бабич Сергей Савостьянов/ТАСС





Бабич обратил внимание, что "особенность этой работы состоит в том, что пять лет назад был подписан евразийский договор". "Часть положений союзного договора уже изъята и переведена на евразийский уровень. Поэтому здесь важно не дублировать полномочия, которые переданы евразийским органам, а сохранить в рамках союзного договора те правоотношения, которые должны быть в двустороннем формате", - сказал глава российской дипмиссии.





Посол сообщил, что как только предложения будут сведены, российская сторона предложит посмотреть их белорусским партнерам и высказать свои замечания и предложения. "Рассчитываем, что и белорусская сторона сделает тоже самое", - сказал Бабич. "Потом уже мы проведем совместное заседание рабочей группы, где предметно распределим задачи для того, чтобы найти все развязки в рамках проекта [предложений по интеграции] для доклада президентам", - заявил спецпредставитель президента России.





В декабре 2018 года президентами РФ и Беларуси было принято решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. Российскую часть группы возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, белорусскую - министр экономики Дмитрий Крутой. В состав группы вошли представители министерств и ведомств, парламентарии двух стран.





Военно-техническое сотрудничество





Российская Федерация считает успешным военно-техническое сотрудничество с Белоруссией и намерена продолжить реализацию совместных проектов в этой сфере, заявил Бабич.





"Недавно побывали на Минском заводе колесных тягачей, предприятии "Пеленг", совместные проекты с которыми успешно реализуются. Мы еще раз сверили часы, посмотрели на перспективные программы сотрудничества и будем продолжать это взаимодействие", - отметил российский посол.





Бабич констатировал, что военно-техническое и военное сотрудничество между странами "развивается очень активно". "Задачи, которые Россия и Беларусь поставили перед собой в части обеспечения военной безопасности, безусловно выполняются", - подчеркнул он.





Кроме того, по словам посла, "достаточно большой объем двусторонних учений проходит в рамках региональной группировки войск". "В 2019 году планируется провести масштабные совместные учения на территории России", - проинформировал он.





Приватизация "Гомсельмаша"





Российская сторона в лице группы компаний "Ростсельмаш" в настоящее время не рассматривает возможность своего участия в приватизации белорусского холдинга "Гомсельмаш", сообщил Бабич.





"На сегодняшний день так вопрос не стоял и не стоит, - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность покупки контрольного пакета акций "Гомсельмаша". - Что касается покупок акций, то это дело хозяйствующих субъектов. Если самим предприятиям, их собственникам (а в случае "Гомсельмаша" это государственная собственность, "Ростсельмаша" - частная собственность) будет выгодно, если у этого сотрудничества будет перспектива, то они будут между собой договариваться".





По словам посла, если со стороны государственной власти нужна будет какая-то поддержка в этой части, ее окажут. "Два предприятия успешно развиваются, ищут точки пересечения с точки зрения кооперации и распределения рынков сбыта, разработки и серийного производства новых моделей, которые будут приобретать не только на территории России и Белоруссии, но и продаваться в третьи страны", - сказал посол РФ.





В августе минувшего года президент Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не станет продавать "Ростсельмашу" контрольный пакет акций ОАО "Гомсельмаш", несмотря на предложения российской стороны. Тогда Лукашенко сказал, что не хочет, чтобы "Гомсельмаш" "превратился в завод по производству шестеренок и какой-то придаток". При этом президент не исключил, что Беларусь может поделиться активами "Гомсельмаша" с казахстанскими партнерами.





Холдинг "Гомсельмаш" является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящим в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Техника под брендом "Палессе" представлена 16 типами сельхозмашин, 75 базовыми моделями и модификациями.



