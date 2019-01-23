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В Житковичах мозырянин, чтобы доехать домой, обокрал местный храм

23.01.2019 21:59 — Разное | Партизан  
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В Житковичах в храме святителя Феодосия Черниговского мужчина украл пожертвования, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Сегодня в церкви прихожанки заметили незнакомого мужчину, который вел себя подозрительно, и стали за ним наблюдать. Внезапно незнакомец схватил коробку с пожертвованиями. Женщины хотели его остановить, однако тот вырвался и попытался скрыться. В какой-то момент коробка раскрылась, часть денег выпала. Грабитель успел подобрать немного наличности и убежал.

Помощница настоятеля обратилась за помощью к участковому инспектору. На железнодорожном вокзале милиционеры увидели похожего по описанию мужчину. Проверяя документы, в мессенджере отправили фотографию незнакомца помощнице настоятеля. Женщина сразу опознала злоумышленника. В карманах мужчины была обнаружена не только похищенная мелочь, но и записка с прошением.

В РОВД 25-летний мужчина сознался в совершении грабежа. Как выяснилось, житель Мозыря полторы недели назад приехал в гости к родственникам в Житковичи. В какой-то момент ему стало плохо, и мужчину госпитализировали в местную больницу. Сегодня из лечебного заведения он выписался. Как пояснил задержанный, у него не было денег, чтобы уехать домой. Ему пришла идея ограбить храм.

Сумма похищенного — менее 20 рублей.


 
 
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В Житковичах в храме святителя Феодосия Черниговского мужчина украл пожертвования, сообщает УВД Гомельского облисполкома.
 
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