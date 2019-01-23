На Илью Лухвича завели уголовное дело. Речь о мошенничестве

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спортсмен гонял по Минску на дорогой тачке, как безумный. А потом хвастался своими "подвигами" у себя в Инстаграм.

По неофициальной информации, в отношении 19-летнего футболиста Ильи Лухвича и 18-летней девушки (по неофициальной информации, это Анастасия, студентка Академии МВД), завели уголовное дело. Об этом в Telegram информирует пресс-служба Следственного комитета. Ранее сообщалось, что они задержаны по подозрению в мошенничестве. Сейчас СК сообщил, что мошенничество связано с продажей мобильных телефонов. Отмечается, что "во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома устанавливаются все обстоятельства противоправных действий",Еврорадио.