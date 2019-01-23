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На Илью Лухвича завели уголовное дело. Речь о мошенничестве

23.01.2019 21:37 — Разное | Партизан  
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Теперь добавилась и продажа мобильных телефонов.


vk.com
Как уже сообщалось сегодня, сын известного в прошлом футболиста сборной страны и тренера "Минска" Александра Лухвича Илья, тоже футболист, «отпиарил» сам себя в Сети. Молодой  спортсмен гонял по Минску на дорогой тачке, как безумный. А потом хвастался своими "подвигами" у себя в Инстаграм.


По неофициальной информации, в отношении 19-летнего футболиста Ильи Лухвича и 18-летней девушки (по неофициальной информации, это Анастасия, студентка Академии МВД), завели уголовное дело. Об этом в Telegram информирует пресс-служба Следственного комитета. Ранее сообщалось, что они задержаны по подозрению в мошенничестве. Сейчас СК сообщил, что мошенничество связано с продажей мобильных телефонов. Отмечается, что "во взаимодействии с ГУВД Мингорисполкома устанавливаются все обстоятельства противоправных действий", сообщает Еврорадио.



 
Теги: Минск
 
 
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Теперь добавилась и продажа мобильных телефонов.
 
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