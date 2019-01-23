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Правительство установило стоимость квадратного метра жилья с господдержкой на 2019 год

23.01.2019 21:05 — Разное | Партизан  
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Сегодня правительство утвердило стоимость квадратного метра жилья, которое строится с господдержкой, на 2019 год.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY
 
В 2019-м для нуждающихся планируется сдать 1489 квадратных метров жилья. Это 37% от общего количества жилья, которое введут в этом году.

Льготные категории граждан, которые могут рассчитывать на поддержку государства при строительстве жилья, перечислены в указах № 13, 240 и 474. К ним, например, относятся многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Жилье с господдержкой также доступно отдельным категориям силовиков. Чтобы получить субсидию на строительство, нужно также стоять на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В первом квартале 2019 года средняя цена «квадрата» для нуждающихся составит 924 рубля, а к концу года вырастет до 1020 рублей.

Напомним, в этом году на финансирование жилья с господдержкой планировалось направить 550 млн рублей. Из них Беларусбанк должен выделить 395 млн рублей, Белагропромбанк — 30 млн, БПС-Сбербанк — 50 млн, Белинвестбанк — 55 млн, Приорбанк — 10 млн, Банк БелВЭБ — 10 млн. Но в связи с тем, что Александр Лукашенко поручил обеспечить многодетные семьи жильем за два года, потребуется дополнительное финансирование со стороны коммерческих банков в сумме 118,7 млн рублей.

Кроме этого, постановлением также определена доля общей площади многоквартирных энергоэффективных жилых домов в общем объеме введенного в эксплуатацию жилья (без учета индивидуальных жилых домов). По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 10% и составила 90%.

Напомним, стройотрасли поставили задачу перейти к строительству многоквартирных жилых домов, социальных объектов и административных зданий только в энергоэффективном исполнении. При проектировании и строительстве — предусматривать максимальное использование электрической энергии в жилом фонде для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.



 
 
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Сегодня правительство утвердило стоимость квадратного метра жилья, которое строится с господдержкой, на 2019 год.
 
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