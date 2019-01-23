Как у них? Китайцы построили стену из денег и раздали их рабочим

В Китае пришла пора премиальных по случаю завершения года. Одна из компаний в провинции Ганьсу, с которой сейчас активно сотрудничает Гродно и Гродненская область, выделила на премии работникам 70 миллионов юаней, соорудив из них стену.





Работники получили на руки в среднем по 30 000 юаней (около 9 500 рублей по курсу НБРБ).

Напомним, сотрудничество Гродненской области с провинцией Ганьсу было положено во время визита китайской делегации в Гродно 5 апреля 2010 года.





Спустя пять лет между областным центром городом Луннань китайской провинции Ганьсу был подписан Договор о побратимских связях. Сейчас же в результате сотрудничества с китайцами реконструируется бывшая гостиница «Гродно», работает центр традиционной китайской медицины, открылся выставочный центр провинции Ганьсу, в области за средства Китая построены несколько домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий, на границе с Польшей строится логистический центр.









сообщает s13.ru Китайские компании уже сейчас проявляют интерес к объектам, которые город планирует выставить на аукцион, заявили об интересах открытия своего санатория на территории области,s13.ru



