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Как у них? Китайцы построили стену из денег и раздали их рабочим
Всегда интересно сравнивать что-то у нас и «у них», особенно, когда «у них» — это близкие соседи на карте или, например, города-побратимы.
В Китае пришла пора премиальных по случаю завершения года. Одна из компаний в провинции Ганьсу, с которой сейчас активно сотрудничает Гродно и Гродненская область, выделила на премии работникам 70 миллионов юаней, соорудив из них стену.
Работники получили на руки в среднем по 30 000 юаней (около 9 500 рублей по курсу НБРБ).
Напомним, сотрудничество Гродненской области с провинцией Ганьсу было положено во время визита китайской делегации в Гродно 5 апреля 2010 года.
Спустя пять лет между областным центром городом Луннань китайской провинции Ганьсу был подписан Договор о побратимских связях. Сейчас же в результате сотрудничества с китайцами реконструируется бывшая гостиница «Гродно», работает центр традиционной китайской медицины, открылся выставочный центр провинции Ганьсу, в области за средства Китая построены несколько домов для нуждающихся в улучшении жилищных условий, на границе с Польшей строится логистический центр.
Китайские компании уже сейчас проявляют интерес к объектам, которые город планирует выставить на аукцион, заявили об интересах открытия своего санатория на территории области,
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Всегда интересно сравнивать что-то у нас и «у них», особенно, когда «у них» — это близкие соседи на карте или, например, города-побратимы.
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