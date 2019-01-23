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Горящие в Черном море танкеры вынесло течением из нейтральных вод в российские

23.01.2019 22:07 — Разное | Интерфакс  
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Два горящих иностранных танкера со сжиженным газом дрейфуют в Черном море в сторону России, вошли в 12-мильную зону ее территориальных вод, сообщили "Интерфаксу" в Азово-Черноморском филиале Морской спасательной службы в среду вечером.

"Понемножечку (дрейфуют - ИФ). Данные на 20:00 мск: скорость смещения - 0,5 узла, движутся в сторону мыса Такиль (Крым - ИФ), вошли (в территориальные воды РФ - ИФ). Погода свежая, волна 2-2,5 метра, якорь зацепление с грунтом потерял", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, два судна с сжиженным газом - "Канди" и "Маэстро" - загорелись 21 января в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль.

Пожар, по предварительным данным, произошел во время передачи топлива с борта на борт.

Источники "Интерфакса" считают, что танкеры работали с топливом по "серым схемам" и, возможно, нарушили технику безопасности.

Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 из 32 моряков погибли, 10 пропали без вести, 12 спасены. МИД двух иностранных государств подтвердили гибель своих граждан.

Российские следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Пострадавших и тела погибших доставили в Керчь (Крым) вечером 22 января. Спасенные госпитализированы, угрозы для их жизни нет. Все погибшие опознаны.

Танкеры Venice (сейчас называется Candy) и Maestro в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

 
 
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Два горящих иностранных танкера со сжиженным газом дрейфуют в Черном море в сторону России, вошли в 12-мильную зону ее территориальных вод, сообщили "Интерфаксу" в...
 
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