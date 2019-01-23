Беларуси придется поднять акцизы на сигареты. Что будет с ценами и по кому ударят изменения

В странах ЕАЭС — Беларуси, России, Казахстане, Киргизии и Армении — собираются с 2024 года уравнять акцизы на сигареты. Если стороны договорятся на тех условиях, которые обсуждаются сейчас, то нашей стране придется заметно поднять ставки. Для белорусов это означает, что цены вырастут. На сколько — пока неизвестно. Но подорожание в первую очередь заметят те, кто покупает бюджетные и средней цены сигареты. Дорогие марки тоже подорожают, но не так заметно. FINANCE.TUT.BY разбирался, что будет на белорусском табачном рынке, когда страны ЕАЭС уровняют акцизы на сигареты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В чем проблема и как ее намерены решить?

Из всех стране, которые входят в ЕАЭС, в России сейчас действуют самые высокие ставки акциза на сигареты — около 25 евро за 1000 сигарет с 1 января этого года. Для сравнения: в Беларуси — 8,5−24,5 евро за тысячу штук (для каждой из трех ценовых категорий установлена своя ставка), Казахстане — 21 евро, Киргизии — 16 евро, Армении — 15 евро. Из-за более высоких ставок акциза розничные цены на сигареты для россиян выше, чем для жителей других стран союза. Это стало одной из причин роста серого рынка. В этой ситуации Россия подняла вопрос выравнивания ставок акциза в ЕАЭС.

Как в Беларуси изменились ставки акциза на сигареты? В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельна ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января этого года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля). При этом на второе полугодие власти планируют поднять ставки акциза на 4,7%.

Предполагается, что страны ЕАЭС с 2024 года при расчете ставок акциза на национальном уровне должны отталкиваться от индикативной ставки (среднего значения) в 35 евро за 1000 сигарет. При этом можно ее можно изменять — как повышать, так и понижать в пределах 20%). То ставка акциза может быть в диапазоне от 28 до 42 евро за 1000 сигарет.

Наша страна с большой вероятностью воспользуется нижней планкой ставок акциза, усредненную или повышенную выбирать нецелесообразно, сигареты тогда будут еще дороже. При условии, что ставки акциза составят 28 евро за 1000 сигарет, белорусы, которые покупают сигареты третьей ценовой группы, то есть самые дорогие, почувствуют подорожание не так сильно, как те, кто выбирает самые дешевые марки или средней цены.

Производитель сигарет: «Смогут ли потребители покупать продукцию по такой цене?»

А что думают об уравнивании акцизов на табачные изделия в странах ЕАЭС производители сигарет?

Помощник генерального директора ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» Дмитрий Чугай говорит, что в выравнивании табачных налогов в ЕАЭС ничего плохого не видит. По его мнению, вопрос только в размере индикативной ставки и обдуманных подходах по ее установлению, учитывающих все факторы внутренней и внешней среды.

— Мы как производитель не против гармонизации. Вероятно, рассматривая вопросы унификации ставок акцизов на табачные изделия, в рамках ЕАЭС обсуждаются и другие вопросы введения единых условий для всех стран-участниц союза, таких как цены на газ, нефть, уровень доходов населения и прочее, — ведь у нас одно экономическое пространство. Иначе о какой гармонизации мы ведем речь? Что касается уровня налоговых ставок, то здесь есть вопросы к подходам, которые при этом собираются применять. Смогут ли потребители позволить себе покупать официальную продукцию по такой цене, которая получится при новых акцизах? — задается вопросом Дмитрий Чугай.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если Беларусь перестанет обеспечивать свой рынок продукцией, которая по карману населению, «обязательно найдутся доброжелатели со стороны, которые помогут это сделать», отмечает представитель фабрики, убежден специалист.

— Из Объединенных Арабских Эмиратов, Румынии, Сербии, Болгарии, Украины могут начать активно поставлять сюда контрабанду. Даже китайцы перенесли производство сигарет в Европу, чтобы упростить логистику, — говорит помощник гендиректора. — Если мы сами необдуманно зажмем себя в рамках союза, то кто-то другой обязательно закроет потребность в дешевой продукции. Это мировой опыт и это совсем недавний опыт самой Беларуси.

Как сейчас отличаются цены на сигареты в Беларуси и России?

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводят в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

В России установлены минимальные и максимальные цены на сигареты. Минимальный ценник составляет 75% от максимальной розничной цены. При этом по статистике, из-за конкуренции больше 90% сетевых и больше 50% традиционных магазинов продают табак ниже максимальной розничной цены, которая указана на пачке. В России в прошлом году обсуждалось , чтобы минимальные цены на сигареты установить на уровне максимальных. Однако пока это не сделали.

При этом ценник на сигареты в России заметно выше, чем в Беларуси. К примеру, максимальный ценник на сигареты Pall Mall Superslims Blue, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг», составляют 0,75 рубля, а на те, которые производит компания «Гродненская табачная фабрика «Неман» — 1,47 рубля. В России максимальный ценник на эти сигары варьируется от 3,5 до 4,1 рубля в зависимости от производителя или импортера (все суммы в российских рублях переведены в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 23 января).

Как отличаются максимальные цены на сигареты в Беларуси и России (в белорусских рублях) Беларусь Россия Camel Silver 2,1−2,25 1,68−3,89 Dunhill Red 2 5−5,5 KENT SILVER 3,15 4,5−5,1 Pall Mall Superslims Blue 0,75−1,47 3,5−4,1 Winston XS Silver 0,92−2,83 1,5−4,1 Sobranie Blacks 3,18−3,8 2,5−5,1 MARLBORO RED 3 2−5,3 MACKINTOSH 10,5 9,6−22,3

Для сравнения: в Казахстане власти устанавливают минимальные розные цены на сигареты, а максимальные — нет. Так, с 1 января этого года сигареты в этой стране не могут стоить меньше 2,2 рубля. Каждые полгода эта сумма будет повышаться на 11 копеек и на 1 июля 2020 года составит почти 3 рубля.

«Черный рынок может расшириться до масштабов ЕАЭС»

Дмитрий Чугай обращает внимание на то, что сегодня в России самая высокая ставка акцизов на сигареты из всех стран ЕАЭС. При этом у соседей уже существует глобальная проблема быстро растущего нелегального рынка табачной продукции. По его мнению, это связано прежде всего с тем, что население не имеет материальной возможности приобретать официальный товар, именно поэтому потребитель идет к черным торговцам.

Представитель фабрики обращает внимание на то, что средние зарплаты по странам в ЕАЭС отличаются . Самое высокое благосостояние в России. В Казахстане и Беларуси доходы населения примерно на треть скромнее, а в Армении и Кыргызстане еще ниже.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Если ввести единую индикативную ставку 35 евро, то могут быть серьезные последствия, — считает Дмитрий Чугай. — Черный рынок, который сейчас ограничен территорией России, может расшириться до масштабов ЕАЭС.

В конце 90-х — начале 2000-х акцизные ставки на сигареты в Беларуси и России были одинаковые. Тогда нелегальный рынок занимал у нас 33−35%. Прекратить ввоз контрабанды и контрафакта можно только экономическими рычагами. Беларусь это вовремя поняла.

— Экономические рычаги здесь простые: в Беларуси сделали три ценовые группы сигарет с фильтром. В зависимости от их цены варьируется и ставка акцизного налога. Первая ценовая группа самая дешевая, ставка акциза на них примерно в 2,5 раза меньше, чем на самые дорогие сигареты. И получается, что контрабандисту не выгодно ввозить в Беларусь сигареты, потому что у нас официально продается товар по той цене, по которой его может купить потребитель, и по той, которая противостоит дешевой контрабанде и контрафакту. Таким образом наша страна сдерживает развитие нелегального табачного рынка.

По словам Дмитрия Чугая, в России когда-то тоже были такие акцизы, которые гарантировали защиту рынка, как и у нас.

— В 2012 году, когда наша страна произвела рекордное количество сигарет, Россия не возмущалась, что к ним везут контрабанду. Там были ставки выше чем у нас, но цены были доступными для населения. И никаких нелегальных движений продукции между странами не происходило, — рассказывает представитель фабрики. — Беларусь повышала ставки акцизов на 15−20% в год — это выше уровня инфляции, но в то же время цены не поднимались до такого уровня, который мог бы спровоцировать нелегальный рынок.

Специалист обращает внимание на то, что «Россия в это время пошла по пути интенсивного роста ставок акцизов по рекомендациям Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения, и у них стали появляться проблемы с нелегальным рынком».

Дмитрий Чугай считает, что в этой ситуации стоит перенять опыт той страны, у которой получилось защитить свой рынок от контрабанды и контрафакта, то есть Беларуси.

— В российских СМИ нас часто упрекают, что Беларусь основной поставщик нелегальной продукции на их рынок. Однако в самой России из-за быстрого темпа роста акцизов, который не соизмерим с увеличением доходов населения, начало развиваться другое направление черного рынка — производство контрафакта. По публикациям тех же СМИ раз в 2−3 недели проходит информация, что там закрыли подпольный цех, там закрыли фабрику, — говорит представитель фабрики. — В России во времена Советского союза было более 120 табачных фабрик, по большей части предприятия регионального уровня. Когда СССР развалился и рынок захватили транснациональные корпорации, их осталось с десяток крупных, остальные не выдержали конкуренции и закрылись. Но оборудование с них никуда не делось, его не продавали. Оно осталось там, стояло и ждало подходящего момента. То есть производственные мощности в стране есть.



Фото: Reuters

Кроме того, по словам Дмитрия Чугая, на вторичном рынке купить какое-то дешевое оборудование для производства сигарет сейчас не составляет никаких проблем.

— Мы посчитали, что производители контрафактных сигарет на дешевом оборудовании могут окупить свои затраты за 5−6 месяцев. То есть это достаточно серьезные цифры, — делится специалист. — Да, поскольку границ между Россией и Беларусью нет, то какая-то часть нашего товара все-таки перетекает туда, но это незначительное количество.

Специалист привел свежий пример, как контрафактный товар в России приняли за продукцию из Беларуси.

— Несколько дней назад нам поступил запрос из Оренбурга. Пишут, что задержали 4 фуры сигарет без документов. Высылают нам фотографии, на которых наша марка сигарет «NZ». Мы увеличили масштабы изображения. На упаковке написано, что они сделаны на Гродненской табачной фабрике или по ее лицензии, которую мы никому не выдавали. Но при этом у пачек есть отличия, которые способен заметить только производитель — чуть-чуть шрифт другой, логотип немного не так нарисован, штрих-код не наш. Становится понятным, что нашу продукцию подделывают, в Россию идет контрафакт крупными партиями. Но на пачке написано Гродненская табачная фабрика, значит предъявляют претензии нам.

По его мнению, увеличение черного рынка табачных изделий может привести к тому, что официальные производители начнут закрываться. А это и сокращение количества рабочих мест, и уменьшение поступлений налогов в бюджет государства.

— Не будет продаваться произведенное на табачных фабриках, не будет у них прибыли. В итоге производство придется продавать. А табачные фабрики платят огромные суммы налогов.

«В экономическом союзе выравнивание цен — неизбежный процесс»

Старший аналитик форекс-брокера «Альпари» Вадим Иосуб считает, что «при едином таможенном пространстве, едином пространстве оборота товаров разные цены существовать в принципе не могут». По его мнению, выравнивание цен и акцизов — неизбежный процесс.

— Во-первых, для того, чтобы цены были разными, надо вводить специальные запреты на свободное движение товаров. Это противоречит идее единого экономического и таможенного пространства. То есть с одной стороны мы его создаем, а с другой — запрещаем там чему-то ходить, — поясняет Вадим Иосуб. — Во-вторых, даже эти административные запреты очень плохо работают, потому что возникает такой процесс как контрабанда. Объем этой контрабанды сложно оценить. Это не новость, что в России обнаруживаются белорусские контрафактные сигареты. Там очень высокая экономическая мотивация к занятию такого рода деятельностью.

Аналитик говорит, что за счет низких налогов в Беларуси можно купить сигареты намного дешевле и продать в России дороже, но все равно по более низкой цене, чем российские аналоги с высоким акцизом.

— В идеале внутри единого таможенного пространства вообще не должно существовать такое понятие как контрабанда, но де-факто оно существует. И я думаю, что это вызывает обоснованное недовольство тех, у кого эти акцизы выше. Поэтому нравится это нам или нет, в первую очередь потребителям табачной продукции, если мы не собираемся ставить крест на ЕАЭС, а дальше развивать отношения, то уравнивание акцизов вынужденный шаг, у которого нет альтернатив. Это же касается любых товаров, и особенно тех, которые легко в одном месте купить, а потом перевезти и продать в другом.