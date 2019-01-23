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Инвестиции в драгметаллы в Беларуси: как это сделать и насколько они рентабельны
Для белорусов доступно несколько вариантов инвестиций в драгоценные металлы:
В последнем случае банк не продает клиенту слитки, но обязуется в назначенный срок выдать стоимость определенного количества драгоценного металла (например, килограмма золота).
Где и как купить и продать слитки драгоценных металлов?
Золотые, серебряные и платиновые слитки в первой половине января 2019 года продают:
В прошлые годы такие операции предлагали больше банков: в марте 2016 их было не 5, а 12.
Покупка мерных слитков принципиально не отличается от покупки иностранной валюты. Нужно только:
В данный момент слитки продаются за белорусские рубли, однако в прошлые годы были периоды, когда драгметаллы продавались только за валюту.
Важно – купля-продажа драгоценных металлов в слитках между частными лицами запрещена! В данный момент, согласно статье 223 УК РБ, это уголовное преступление.
Драгоценности, за исключением ювелирных изделий и монет, физическим лицам можно лишь дарить, завещать и жертвовать.
Где и как купить монеты из драгометаллов?
Перед тем как инвестировать в монеты из драгоценных металлов полезно будет выяснить отличие инвестиционных монет от коллекционных и памятных.
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Набор инструментов для частных инвестиций не слишком велик. Чаще всего деньги вкладываются в банковские депозиты, в иностранную валюту, реже в драгоценные...
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