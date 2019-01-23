Белорусская команда ралли «Дакар-2019» поделилась впечатлениями от гонки

Возвращение гонщиков. В Минске встретили экипажи «МАЗ-СПОРТ Авто», которые участвовали в ралли «Дакар», рассказывает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Никаких торжественных речей. Только радостные приветствия! Участников Дакара поклонники встретили в аэропорту и долго не отпускали. И пусть главный приз «Золотой бедуин» достался россиянам, всё же шестая строчка в рейтинге для экипажа Сергея Вязовича тоже стала победой.

«Непредсказуемо сложно оказалось. Мы знали, что будет сложный маршрут – песчаный, по Перу. Но никто не отдавал отчета, с чем придется столкнуться», – поделился впечатлениями гонщик «МАЗ-СПОРТавто», призер автомарафона «ДАКАР-2019» Сергей Вязович.

Белорусы – один из 12 экипажей, пришедших к финишу в полном составе. А ведь на старте было 44 команды! В финальном списке все рядом: шестое место у Вязовича, восьмое – у Александра Василевского. На 11-й строчке закончил гонку Алексей Вишневский. Без ошибок не обошлось ни у кого. Машины застревали в зыбучих песках, приходилось откапывать. И терять время.

«Когда пошли первые пески, они были очень высокие, объезжать приходилось. Там такое творилось на этом «Дакаре», даже сильнейшие экипажи не могли всегда точки нужные взять», – рассказал гонщик «МАЗ-СПОРТавто», призер автомарафона «ДАКАР-2019» Александр Василевский

Жесткая борьба, но какие пейзажи! Впервые «Дакар» проходил на территории только одной страны – Перу. Трасса вела по дюнам и пляжам вдоль Тихого океана. На старт в этом году вышли не те же « МАЗы », что раньше. Из-за изменений в регламенте – ограничили мощность двигателя – грузовики срочно переделывали. И даже несмотря на это, белорусская техника оказалась на высоте – ни одной серьезной поломки. Но сила не только в машинах, но и в готовности всегда прийти на помощь другим участникам. Так, «МАЗы» вытащили из песков «КамАЗ» Айрата Мардеева. А с голландцами белорусы поделились тушенкой, за которую те были очень благодарны.

«Они даже потом приходили и заявки подавали, чтобы нам время сняли за помощь. Но мы отказывались – 2-3 минуты. Да и организаторы за такое время не снимают», – поделился впечатлениями Александр Василевский.

Теперь участников команды «МАЗ-СПОРТавто» ждет заслуженный отдых дома. Но каникулы будут недолгими. По словам самих гонщиков, их подготовка к следующему «Дакару» уже идет полным ходом.