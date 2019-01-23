24 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Международный день эскимо.

ПРИМЕТЫ:

Федосей Весняк. В дальний путь в этот день не собирались. Оттепель сулит затяжную весну.

РОДИЛИСЬ:

1705 Карло ФАРИНЕЛЛИ (БРОСКИ), итальянский оперный певец (сопрано) - кастрат. Своё сценическое имя он взял у неаполитанского мецената ФАРИНЫ, который рано распознал незаурядный талант певца.

1732 Пьер Огюстен Карон БОМАРШЕ, французский драматург, автор «Севильского цирюльника» и «Женитьбы Фигаро». Научился читать только в 14 лет.

1776 Эрнст Теодор Вильгельм Амадей ГОФМАН, немецкий писатель и композитор. Как ни странно, он не любил место своего рождения, Кёнигсберг, и ни разу не упомянул его в своих произведениях, ограничившись шифрованной формулой «город К».

1848 Василий Иванович СУРИКОВ, российский художник.

1942 Валерий Владимирович ОБОДЗИНСКИЙ, российский певец.

1953 Юрий Абрамович БАШМЕТ, российский альтист. В 1972 году он приобрёл альт мастера Паоло ТЕСТОРЕ (Милан, 1758 г.), на котором играет и поныне.

1961 Настасья Аглая КИНСКИ (НАКШИНЬСКИ), немецкая актриса. Отец назвал её именем героини романа Достоевского «Идиот». Владеет немецким, английским, французским, итальянским и русским языками.

1971 Сергей Викторович УГРЮМОВ, российский актёр (сериалы «Ликвидация», «Паук»).

1975 Анна Борисовна БАНЩИКОВА, российская актриса (сериал «Ищейка»).

1978 Екатерина Александровна КЛИМОВА, российская актриса. У неё от трёх браков четверо детей. Её прабабушка по отцу была таборной цыганкой.

1987 Луис Альберто СУАРЕС (ДИАС), уругвайский футболист. Имеет прозвище El Pistolero (Стрелок). У него дочь и сын.

СОБЫТИЯ:

1848 Джеймс МАРШАЛЛ обнаружил первый золотой самородок неподалеку от лесопилки в Калифорнии. Он не смог сохранить свою находку в секрете, и уже через год США были охвачены «золотой лихорадкой».

1895 В Минске была введена в действие первая электростанция.

1908 Отставной английский офицер Роберт БАДЕН-ПАУЭЛЛ организовал первый в мире бойскаутский отряд.

1922 Американец Кристиан НЕЛЬСОН из городка Онава получил патент на эскимо - мороженное в шоколадной глазури, нанизанное на палочку. В СССР эскимо стали продавать почти 10 лет спустя, но ровно в том виде, в котором и запатентовал своё лакомство американец, в золочёной фольге.

1924 В Шамони (Франция) начались первые зимние Олимпийские игры (МОК не признавал их таковыми до 1925 года, поэтому официально они назывались Зимней Спортивной Неделей).

1935 В Ричмонде (США) было выпущено первое в мире баночное пиво (под названием «Сливочный эль Крюгера» («Krueger Cream Ale»). Поначалу банка открывалась как обычная консервная. Затем был придуман специальный нож (типа современной открывашки), которым можно было проколоть дырку в крышке. Инструкция располагалась прямо на банке - прочитал, открыл и выпил. Первые пивные банки делали из стали, алюминиевые появились лишь в 1958 году, а привычная нам клапанная открывалка - только в 1962 году.

1972 В лесу на острове Гуам был обнаружен японский солдат Соичи ЯКОИ, скрывавшийся 28 лет, думая, что Вторая мировая война продолжается.

1975 Советская газета «Красная звезда» назвала Маргарет ТЭТЧЕР «Железной дамой», что англичане перевели как «Железная леди», закрепив за Тэтчер это прозвище.

1999 Американец Ашрита ФУРМАН за сутки совершил 130 тыс. прыжков на скакалке (мировой рекорд).

2004 В 30 км от Минска открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Логойск».

2011 Теракт (взрыв бомбы) в аэропорту «Домодедово» в Москве. Погибли 37 человек, были ранены 170.