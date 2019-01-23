Получить кредит и не платить проценты хотя бы месяц: какие карточки с грейс-периодом есть в банках

Кредитная карта — один из самых простых и удобных банковских продуктов. Но хорошо, чтобы они еще и обходилась подешевле. FINANCE.TUT.BY проанализировал предложения от банков и составил свой топ кредитных карт с грейс-периодом.



Фото: Reuters

В нашу подборку попали кредитные карты с льготным периодом или сниженной процентной ставкой, которая предоставляется в первые дни после использования кредита. Нас интересовали предложения для новых клиентов банка, клиентов не находящихся на зарплатном обслуживании. С оформлением без предоставления дополнительного обеспечения, поручителей или необходимости соответствовать уникальным дополнительным требованиям. Для каждого из банков мы выбрали по одному из таких вариантов. При выборе руководствовались такими параметрами, как самая низкая ставка, максимальная сумма, максимальный срок льготного периода. В данном обзоре не анализировались карты рассрочки.

Кредитная карта один из самых быстрых в оформлении и удобных кредитных продуктов. Оформили «пластик» один раз и спокойно пользуетесь им в неограниченном количестве во время возобновляемого периода. Достаточно только вовремя гасить основной долг, начисленные проценты и кредит опять будет доступен для использования.

Но самый большой плюс таких карт — проценты будут начисляться только на использованную часть кредита. Так, например, если вы оформили кредитную карту на 5 000 рублей, а потратили всего 2000 рублей, проценты начислятся только на долг в размере 2000 рублей.

Еще один бонус — льготный период. Банк может устанавливать время действия пониженной процентной ставки, и тогда карточкой можно пользоваться практически бесплатно или с огромной скидкой по процентной ставке.

Банк, кредит Ставка, сумма, срок,

Справка о доходах Из чего складывается минимальный платеж МТБанк,

«Проще простого»

15% (до 40 дней), потом 27% (безналичные операции), 35% (при снятии наличных), до 15 000 руб., до 54 мес., без справки о доходах до 15 000 руб. основной долг делится на 54 или 48 (в зависимости от срока) + проценты Идея Банк,

кредитная карта CREDO 0,0001% (до 50 дней), потом 16,1%, до 10 000 рублей, 60 мес. (из них 36 мес. только погашение), без справки о доходах до 7 000 рублей во время возобновляемого периода: 3% от задолженности + проценты; в период погашения: вся задолженность делится на 36 + проценты Альфа-Банк,

«Моцная» 0,1% (первые 15 дней), потом 32,9%, до 7 000 руб., 36 мес., без справки о доходах до 5 000 руб. 2% от задолженности + проценты Белинвестбанк,

«Всегда под рукой» 0,001% (первые 20 дней), потом 13,8% — следующие 20−90 дней,14,95% — следующие 90−180 дней, потом 16,1%, до 10 000 руб., срок действия карты 36 мес. (потом перевыпускается), срок кредита неустановлен, справка о доходах для любой суммы только проценты Белорусский народный банк,

Dream Line 0,000001% (до 46 дней), потом 28,5%, до 12 500 рублей, до24 мес., справка о доходах для любой суммы 10% от задолженности Белагропромбанк,

«Практичная карта» 0,0001% (до10 дней), потом 15,5%, до 5000 рублей, до 60 мес., справка о доходах для любой суммы 2% от задолженности + проценты Банк ВТБ (Беларусь), «Портмоне» 15% (первые 60 дней), потом 29%, до 5 000 руб., 48 мес. (из них 36 только погашение), без справки о доходах до 5 000 рублей 2% от задолженности + проценты Технобанк,

«Кредитная карточка ТАЛАКА» 1% (до 30 дней), потом 16%, до 5 000 руб., 36 мес., без справки о доходах до 3 000 рублей основной долг делится на 36 + проценты

Банк, кредит Ставка, сумма, срок, cправка о доходах Из чего складывается минимальный платеж МТБанк,

«Проще простого»

15% (до 40 дней), потом 27% (безналичные операции), 35% (при снятии наличных), до 15 000 руб., до 54 мес., без справки о доходах до 15 000 руб. основной долг делится на 54 или 48 (в зависимости от срока) + проценты Идея Банк,

кредитная карта CREDO 0,0001% (до 50 дней), потом 16,1%, до 10 000 рублей, 60 мес. (из них 36 мес. только погашение), без справки о доходах до 7 000 рублей во время возобновляемого периода: 3% от задолженности + проценты; в период погашения: вся задолженность делится на 36 + проценты Альфа-Банк,

«Моцная» 0,1% (первые 15 дней), потом 32,9%, до 7 000 руб., 36 мес., без справки о доходах до 5 000 руб. 2% от задолженности + проценты Белинвестбанк,

«Всегда под рукой» 0,001% (первые 20 дней), потом 13,8% — следующие 20−90 дней,14,95% — следующие 90−180 дней, потом 16,1%, до 10 000 руб., срок действия карты 36 мес. (потом перевыпускается), срок кредита неустановлен, справка о доходах для любой суммы только проценты Белорусский народный банк,

Dream Line 0,000001% (до 46 дней), потом 28,5%, до 12 500 рублей, до24 мес., справка о доходах для любой суммы 10% от задолженности Белагропромбанк,

«Практичная карта» 0,0001% (до10 дней), потом 15,5%, до 5000 рублей, до 60 мес., справка о доходах для любой суммы 2% от задолженности + проценты Банк ВТБ (Беларусь), «Портмоне» 15% (первые 60 дней), потом 29%, до 5 000 руб., 48 мес. (из них 36 только погашение), без справки о доходах до 5 000 рублей 2% от задолженности + проценты Технобанк,

«Кредитная карточка ТАЛАКА» 1% (до 30 дней), потом 16%, до 5 000 руб., 36 мес., без справки о доходах до 3 000 рублей основной долг делится на 36 + проценты

Главные особенности кредиток сейчас такие:

Сейчас 8 банков готовы предложить оформить карты с льготным периодом.

При этом 6 банков предлагают ставку 0,000001% — 1% на срок от 10 до 50 дней. Среди всех предложений выделяется Идея Банк . По кредитной карте CREDO ставка составит 0,0001% на срок до 50 дней.

. По кредитной карте CREDO ставка составит 0,0001% на срок до 50 дней. Чаще всего для кредитных карт основная процентная ставка будет выше, чем по обычным кредитам. Это подтверждает и наша выборка, где можно найти предложения со ставкой от 27 до 35%. Отметим, что для предложений Технобанка , Белагропромбанка , Белинвестбанка , Идея Банка ставка составит максимум 16,1% и это совпадает со средним уровнем ставок для потребительских кредитов без комиссий;

, , , ставка составит максимум 16,1% и это совпадает со средним уровнем ставок для кредитов без комиссий; в нашем топе много предложений без комиссий за выпуск или обслуживание. Дополнительно отметим, что многие банки не взимают комиссию за снятию средств в банкомате банка, выпустившего карту. Однако, все условия всегда стоит еще раз уточнить перед оформлением кредитного договора;

МТБанк предлагает оформить карту на максимальную сумму в размере 15 000 рублей. При этом, оформить такую сумму в кредит возможно без предоставления справки о доходах. Для остальных банков в основной массе для оформления будет доступная сумма 5000 — 10 000 рублей. А что касается справки о доходах, то можно будет найти предложение и оформить 5000 — 7000 без дополнительных документов;

Сколько придется платить каждый месяц

Кредитные карты немного отличаются в плане погашения от обычного потребительского кредита. Это связано с тем, что у кредиток в отличие от обычных потребительских кредитов нет четкого графика погашения. При оформлении кредита специалисты банка могут рассчитать предлагаемый график, но дальше все уже будет зависеть от того, как именно используется карта. В зависимости от задолженности банк будет формировать минимальный ежемесячный платеж. Далее клиент банка может вносить любую сумму в счет погашения, но главное, чтобы она была не меньше установленного минимального ежемесячного платежа.

Сам минимальный ежемесячный платеж может формироваться несколькими способами. Так, платеж может состоять из части основного долга и процентов за пользование кредитом, при этом часть основного долга формируется как задолженность, разделенная на срок действия кредитной карты или на иной установленный банком срок.

Еще один вариант, когда ежемесячный платеж состоит из части основного долга и процентов, но часть основного долга формируется как установленный процент от задолженности.

И последний вариант- когда ежемесячно гасятся только проценты. Что касается основного долга, то клиент сам решает, сколько вносить каждый месяц- главное, вернуть все до окончания срока действия кредита.

Мы решили на примере кредитной карты CREDO от Идея Банка (низкая процентная ставка, длительный беспроцентный период) рассчитаем возможный ежемесячный платеж. Если клиент снимает 1000 рублей, то каждый месяц после истечения льготного периода ему нужно будет отдавать банку 35,21 рублей, из них основной долг 30 рублей и проценты в размере 5,21 рубля.

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