«Даже не остановился и уехал». Литовский дальнобойщик сбил пешехода в Беларуси, но его вину не доказали

История Александра из Борисова началась еще год назад: на обочине его сбила фура, которая уехала с места ДТП, даже не остановившись. Правоохранители предположили, что происшествие совершил автопоезд с литовскими номерами. Иностранный водитель вскоре был задержан в Витебской области, а потом — отпущен. Сразу после аварии СК Борисовского района возбудил уголовное дело, но через некоторое время приостановил его «в связи с неустановлением лица, совершившего преступление». Пострадавший уверен, что все дело в неправильно проведенных экспертизах.



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

«Человек от удара отскочил как мячик!»

ДТП произошло в промышленном районе на окраине Борисова 20 января 2018 года около 8.50. Александр шел на остановку маршрутки, чтобы ехать на работу в столицу.

— Там одна бетонная дорога без тротуара — только обочина, по которой я шел навстречу транспорту. Внезапно почувствовал сзади удар — и всё, темнота. На короткое время очнулся в машине скорой помощи, а потом опять провал. Пришел в себя только в больнице. Все, что со мной произошло, я потом узнал от следователя. Оказалось, что меня сбила фура, — рассказал пострадавший в аварии пешеход Александр.

В это же время по бетонке в сторону Минска ехал Volkswagen Golf, его водитель Андрей и стал свидетелем аварии.

— Было еще сумеречно, фары моей машины выхватили на правой по ходу движения обочине пешехода с фликером, который светился в темноте. По встречке мимо проехала бетономешалка или бензовоз, за ней двигалась фура, — вспоминает водитель. — Смотрю, полуприцеп этой фуры занесло: он выехал поперек проезжей части, даже на встречную полосу заскочил! При этом «голова» грузовика ехала по своей полосе.

Андрей быстро заехал на правую обочину и остановился — чтобы полуприцеп не загреб легковушку и не снес ее с дороги.

— Вижу: полуприцеп в заносе пронесся там, где шел человек. Он как теннисный мячик подпрыгнул вверх, а потом отлетел в кювет. Мимо моей машины полуприцеп прошел сантиметрах в десяти: еще чуть-чуть — и я бы был в кювете. Потом автопоезд выровнялся и, не останавливаясь, уехал.

Водитель легковушки выскочил из машины и побежал к сбитому пешеходу: оказывать первую помощь.

— У мужчины за спиной был рюкзак, его шлейки обкрутились вокруг шеи, мне пришлось их разрезать, иначе бы человек удушился. Счастье для него, что мы видели наезд: думаю, если бы машин в это время рядом не оказалось, он так бы и лежал в кювете и погиб… Я вызвал скорую и ГАИ, начали останавливаться другие авто — их водители несли свои аптечки…

У пешехода после наезда медики констатировали тяжкие телесные повреждения: открытую и закрытую черепно-мозговые травмы, травмы связок ног, ушибы. СК Борисовского района возбудил уголовное дело по двум статьям: ч.2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение человеку тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние).

«Не провели экспертизы как надо!»

Правоохранители по видеозаписям с камер, установленных возле дороги, выяснили, что сбил пешехода тягач DAF с полуприцепом Schmitz Cargobull, принадлежащие литовской фирме. Автопоезд приезжал в Борисов на загрузку пиломатериалами, управлял им 44-летний Юрийс.





— Эту фуру задержали в Браславе, только было это уже поздно вечером, — говорит пострадавший. — Автопоезд и водителя возвратили в Борисов. Дальнобойщика задержали на трое суток, а потом отпустили, а фура еще около трех месяцев находилась на стоянке в Беларуси, пока шли экспертизы.

Помимо медицинской экспертизы, у пострадавшего на анализ была взята одежда, в которой он находился в момент ДТП.





— Одежда и рюкзак были повреждены, на них была краска голубого и светло-зеленого цвета. Специалисты сделали вывод, что повреждения, вероятнее всего, были образованы при аварии.

А вот экспертиза этого не доказала.





— Сообщили, что эксперты не обнаружили на полуприцепе никаких повреждений и потертостей. Следователь показывала на компьютере фотографии фуры. Но меня поразило, что эксперты написали, что на автопоезде нет деталей, окрашенных голубой краской! Как так? Ведь надпись на прицепе Schmitz Cargobul была голубой с красным! На это я обратил внимание следователя. Даже на своей машине привез ее к стоянке, где была фура. Говорю: «Ну вот же, смотрите, надпись-то потерта!».

Следователь сфотографировала цветную надпись на прицепе, однако Александр не знает, есть ли она в материалах дела.



В правой нижней части полуприцепа есть надпись ​​​​​​голубой и красной краской — Schmitz Cargobull. Александр уверен: удар он получил именно этой частью

Чтобы доказать, что именно эта фура сбила его на дороге, Александр неоднократно подавал ходатайства на проведение дополнительных экспертиз, но часть из них остались без удовлетворения.

— Я просил, чтобы проверили, одинаковая ли краска на моей одежде, рюкзаке и надписи на полуприцепе. Хотел, чтобы меня поставили рядом с полуприцепом и посмотрели, какой частью и на каком уровне по мне пришелся удар. Пусть бы свидетели посмотрели и опознали, тот ли это полуприцеп. Ничего этого сделано не было.

«Все проезжающие машины проверили, а виновника так и не установили…»

Через некоторое время Александра уведомили о том, что уголовное дело по факту ДТП и наезда на него приостановлено «в связи с неустановлением лица, совершившего преступление». Задержанную фуру из Беларуси отпустили.

— На видео, которые изъяли с места ДТП, видно, что других фур с прицепом в это время больше не проезжало. Сбить меня могла только эта, — утверждает мужчина. — Из страны грузовик уехал. Как теперь провести экспертизы и доказать, что виновен был именно тот водитель?

Александр с помощью адвоката начал писать жалобы о неполноте расследования уголовного дела, требовал заменить следователя или направить его в СК Минской области.

— Расследование то приостанавливали, то возобновляли. Сейчас оно снова приостановлено. Где материалы и занимается ли ими кто-то — я даже не знаю, меня никто не уведомлял об этом, — констатирует Александр.

В ответе СК Борисовского района на жалобу пострадавшего сообщили, что в момент аварии по дороге кроме DAF ехали МАЗ КАМАЗ и VW свидетеля. Все эти авто были осмотрены — на них не обнаружено повреждений, характерных для ДТП, а также следов ремонта.





— Написали, что нарушений закона в действиях следователей нет, приостановили расследование правильно. Как же так получается, что, имея на руках всю информацию об аварии, автомобилях, водителях, следствие зашло в тупик и не смогло найти виновника? Что помешало это сделать? — задается вопросом пострадавший. — 20 января прошел год с момента ДТП, это мой второй день рождения. После произошедшего я оглох на одно ухо, а кто его знает, что еще может вылезти… И не могу даже материальной компенсации для лечения получить…

Сейчас дело находится на изучении в УСК Минской области, однако комментировать ситуацию там не стали. В прокуратуре Борисовского района Александру сообщили, что после проверки в УСК уголовное дело будет истребовано ими для изучения и проверки доводов, заявленных в жалобе.