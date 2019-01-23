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«Даже не остановился и уехал». Литовский дальнобойщик сбил пешехода в Беларуси, но его вину не доказали
История Александра из Борисова началась еще год назад: на обочине его сбила фура, которая уехала с места ДТП, даже не остановившись. Правоохранители предположили, что происшествие совершил автопоезд с литовскими номерами. Иностранный водитель вскоре был задержан в Витебской области, а потом — отпущен. Сразу после аварии СК Борисовского района возбудил уголовное дело, но через некоторое время приостановил его «в связи с неустановлением лица, совершившего преступление». Пострадавший уверен, что все дело в неправильно проведенных экспертизах.
«Человек от удара отскочил как мячик!»
ДТП произошло в промышленном районе на окраине Борисова 20 января 2018 года около 8.50. Александр шел на остановку маршрутки, чтобы ехать на работу в столицу.
— Там одна бетонная дорога без тротуара — только обочина, по которой я шел навстречу транспорту. Внезапно почувствовал сзади удар — и всё, темнота. На короткое время очнулся в машине скорой помощи, а потом опять провал. Пришел в себя только в больнице. Все, что со мной произошло, я потом узнал от следователя. Оказалось, что меня сбила фура, — рассказал пострадавший в аварии пешеход Александр.
В это же время по бетонке в сторону Минска ехал Volkswagen Golf, его водитель Андрей и стал свидетелем аварии.
— Было еще сумеречно, фары моей машины выхватили на правой по ходу движения обочине пешехода с фликером, который светился в темноте. По встречке мимо проехала бетономешалка или бензовоз, за ней двигалась фура, — вспоминает водитель. — Смотрю, полуприцеп этой фуры занесло: он выехал поперек проезжей части, даже на встречную полосу заскочил! При этом «голова» грузовика ехала по своей полосе.
Андрей быстро заехал на правую обочину и остановился — чтобы полуприцеп не загреб легковушку и не снес ее с дороги.
— Вижу: полуприцеп в заносе пронесся там, где шел человек. Он как теннисный мячик подпрыгнул вверх, а потом отлетел в кювет. Мимо моей машины полуприцеп прошел сантиметрах в десяти: еще чуть-чуть — и я бы был в кювете. Потом автопоезд выровнялся и, не останавливаясь, уехал.
Водитель легковушки выскочил из машины и побежал к сбитому пешеходу: оказывать первую помощь.
— У мужчины за спиной был рюкзак, его шлейки обкрутились вокруг шеи, мне пришлось их разрезать, иначе бы человек удушился. Счастье для него, что мы видели наезд: думаю, если бы машин в это время рядом не оказалось, он так бы и лежал в кювете и погиб… Я вызвал скорую и ГАИ, начали останавливаться другие авто — их водители несли свои аптечки…
У пешехода после наезда медики констатировали тяжкие телесные повреждения: открытую и закрытую черепно-мозговые травмы, травмы связок ног, ушибы. СК Борисовского района возбудил уголовное дело по двум статьям: ч.2 ст. 317 (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение человеку тяжкого телесного повреждения) и ч.3 ст. 159 (Заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности или с косвенным умыслом поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние).
«Не провели экспертизы как надо!»
Правоохранители по видеозаписям с камер, установленных возле дороги, выяснили, что сбил пешехода тягач DAF с полуприцепом Schmitz Cargobull, принадлежащие литовской фирме. Автопоезд приезжал в Борисов на загрузку пиломатериалами, управлял им 44-летний Юрийс.
— Эту фуру задержали в Браславе, только было это уже поздно вечером, — говорит пострадавший. — Автопоезд и водителя возвратили в Борисов. Дальнобойщика задержали на трое суток, а потом отпустили, а фура еще около трех месяцев находилась на стоянке в Беларуси, пока шли экспертизы.
Помимо медицинской экспертизы, у пострадавшего на анализ была взята одежда, в которой он находился в момент ДТП.
— Одежда и рюкзак были повреждены, на них была краска голубого и светло-зеленого цвета. Специалисты сделали вывод, что повреждения, вероятнее всего, были образованы при аварии.
А вот экспертиза этого не доказала.
— Сообщили, что эксперты не обнаружили на полуприцепе никаких повреждений и потертостей. Следователь показывала на компьютере фотографии фуры. Но меня поразило, что эксперты написали, что на автопоезде нет деталей, окрашенных голубой краской! Как так? Ведь надпись на прицепе Schmitz Cargobul была голубой с красным! На это я обратил внимание следователя. Даже на своей машине привез ее к стоянке, где была фура. Говорю: «Ну вот же, смотрите, надпись-то потерта!».
Следователь сфотографировала цветную надпись на прицепе, однако Александр не знает, есть ли она в материалах дела.
Чтобы доказать, что именно эта фура сбила его на дороге, Александр неоднократно подавал ходатайства на проведение дополнительных экспертиз, но часть из них остались без удовлетворения.
— Я просил, чтобы проверили, одинаковая ли краска на моей одежде, рюкзаке и надписи на полуприцепе. Хотел, чтобы меня поставили рядом с полуприцепом и посмотрели, какой частью и на каком уровне по мне пришелся удар. Пусть бы свидетели посмотрели и опознали, тот ли это полуприцеп. Ничего этого сделано не было.
«Все проезжающие машины проверили, а виновника так и не установили…»
Через некоторое время Александра уведомили о том, что уголовное дело по факту ДТП и наезда на него приостановлено «в связи с неустановлением лица, совершившего преступление». Задержанную фуру из Беларуси отпустили.
— На видео, которые изъяли с места ДТП, видно, что других фур с прицепом в это время больше не проезжало. Сбить меня могла только эта, — утверждает мужчина. — Из страны грузовик уехал. Как теперь провести экспертизы и доказать, что виновен был именно тот водитель?
Александр с помощью адвоката начал писать жалобы о неполноте расследования уголовного дела, требовал заменить следователя или направить его в СК Минской области.
— Расследование то приостанавливали, то возобновляли. Сейчас оно снова приостановлено. Где материалы и занимается ли ими кто-то — я даже не знаю, меня никто не уведомлял об этом, — констатирует Александр.
В ответе СК Борисовского района на жалобу пострадавшего сообщили, что в момент аварии по дороге кроме DAF ехали МАЗ КАМАЗ и VW свидетеля. Все эти авто были осмотрены — на них не обнаружено повреждений, характерных для ДТП, а также следов ремонта.
— Написали, что нарушений закона в действиях следователей нет, приостановили расследование правильно. Как же так получается, что, имея на руках всю информацию об аварии, автомобилях, водителях, следствие зашло в тупик и не смогло найти виновника? Что помешало это сделать? — задается вопросом пострадавший. — 20 января прошел год с момента ДТП, это мой второй день рождения. После произошедшего я оглох на одно ухо, а кто его знает, что еще может вылезти… И не могу даже материальной компенсации для лечения получить…
Сейчас дело находится на изучении в УСК Минской области, однако комментировать ситуацию там не стали. В прокуратуре Борисовского района Александру сообщили, что после проверки в УСК уголовное дело будет истребовано ими для изучения и проверки доводов, заявленных в жалобе.
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«Даже не остановился и уехал». Литовский дальнобойщик сбил пешехода в Беларуси, но его вину не доказали
Пострадавший уверен: «Если бы экспертизы назначили правильно, то литовский водитель не ушел бы от ответственности и отвечал за травмы, которые нанес мне»
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