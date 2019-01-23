«В чем ваша проблема»? Мнение о том, почему белорусов так возмутил флешмоб, призывающий женщин не бриться

Весь январь по планете шагает флешмоб Januhairy, призывающий женщин в течение месяца не бриться . Одна из его целей — изменить взгляд женщины на собственное тело. Наша колумнистка Анна Петрова рассуждает о том, почему людей так возмутили чужие небритые ноги.

Для начала мне хочется вспомнить цитату Дейлы Спендер, австралийской писательницы и феминистки:

«Феминизм не участвовал ни в каких войнах. Он не убивал своих оппонентов. Он не создавал концентрационных лагерей, не морил врагов голодом, не совершал никаких жестокостей. Феминизм боролся за образование, за право голоса, за улучшение условий труда, за безопасность на улицах, за службы ухода за детьми, за социальные пособия, за кризисные центры для переживших изнасилование, за убежища для женщин, за реформы законодательства. Если кто-то говорит: «О нет, я не феминистка», спросите: «Почему? В чем ваша проблема?».

И правда: в чем, например, проблема общества, которое с таким ожесточением сражается за гладковыбритых женщин. Причем сами женщины бьются за право бриться наравне с мужчинами, как будто бы кто-то силой вырывает у них из рук бритву. Никогда такого не было, и вот опять.

Редко какая тема вызывает у белорусов такое количество откликов. На фейсбучной странице одного белорусского медиа новость о флешмобе собрала более двухсот комментариев, хотя обычно больше десяти-пятнадцати там не бывает. Притом комментарии в подавляющем большинстве носят возмущенно-негативный характер и сводятся к тому, что женщины, которые не бреют ноги/подмышки/зону бикини, — это «страшные одинокие феминистки», которые, поди, и не моются месяцами.

Мужчины говорят о том, что пусть себе и сидят небритыми в одиночестве, а на их век хватит «нормальных девушек», подчеркивая тот факт, что бритье/небритье ног/подмышек — важный критерий в выборе второй половины.

Забавно, что когда речь заходит о неких патриархальных установках (ну, например, «дети и домашние дела — это женские обязанности»), то мы кричим: «Да, надо так, как испокон веков заведено!». А как надо сделать из женщины сексуальный объект и красивую куклу — жги современными технологиями! Хотя, если судить по обсуждениям, необходимость повсеместной депиляции подается нам так, будто бы принята она была тоже испокон веков, ага. Хотя, давайте честно, ни наши мамы, ни наши бабушки ничего нигде не брили и прекрасно жили, и замуж выходили, и на курорты ездили.

























Сейчас да, необходимость депиляции носит массовый характер. Я уже писала, что летом я специально наблюдала за женщинами в городе и в общем-то не видела ни одной с небритыми ногами, вне зависимости от возраста и степени общей ухоженности.

Часто можно прочесть на форумах, что женщина откажется от секса на свидании, если она предварительно не подготовилась, то есть не сделала ту самую эпиляцию зоны бикини. Так совпало, что я как раз прочитала один за другим два романа о женщинах, живущих «отложенной жизнью»: одна ждет, пока не похудеет, вторая — пока не встретит «его».

Так вот, в обоих случаях, решив что-либо изменить и начать наконец потихоньку жить, эти женщины, не сговариваясь, первым делом отправляются на восковую депиляцию зоны бикини. Романы современные, поэтому описана та самая депиляция довольно подробно и кровожадно, чтобы лишний раз подчеркнуть «а ради чего мы, собственно говоря, это все делаем».

Смешно, когда «небритость» сравнивают с неухоженностью, говорят о том, что это негигиенично. Ведь это же подмена понятий. На самом деле обязательность депиляции — это не что иное, как навязанные нам рекламой и глянцевой индустрией клише, и неправильно ставить в один ряд эпиляцию ног и ежедневную чистку зубов, например.

Вообще, если глянуть шире, то как только речь заходит о небритых подмышках, феминитивах, праве не носить бюстгальтер или пусть даже флешмобах наподобие #metoo, интернет просто поражает жесткостью реакций.

Феминисток обвиняют во всех смертных грехах, делят их на правильных и неправильных: правильные борются за «реальные права», неправильные — за право не брить ноги. (Как будто бы кого-то действительно волнует борьба за «реальные права» — такие новости пролистают и не заметят, то ли дело небритые подмышки.) Сколько раз было сказано «взять бы энергию феминисток да в положительное русло», чтобы они взялись, например, и помогли голодающим детям африканского континента, не говоря уже об отмене обязательного воинского призыва.

Хотя энергии обсуждающих и осуждающих «неправильные» действия феминисток безусловно также хватило бы на то, чтобы помочь голодающим детям или отменить тот самый призыв. Никто, как говорится, не мешает.

Складывается впечатление, что феминистки всем мешают жить, постоянно пытаются что-то у кого-то отобрать и что-то лишнее кому-то навязать. Иногда очень хочется понять, откуда — особенно у женщин — такая ненависть и неприязнь к феминизму, который направлен именно на то, чтобы их же, женщин, защищать: от любых видов дискриминации, от домашнего и других видов насилия, от неравной оплаты труда, от того, чтобы после развода дети не становились для мужчины «бывшими»…

Конечно же, нет никаких правильных и неправильных феминисток, и «реальные» проблемы решают, и про необязательность депиляции рассказывают одни и те же люди. Или кто-то серьезно полагает, что на свете существуют женщины, которых заботит, как бы заставить всех окружающих не брить ноги, подмышки и зону бикини?

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