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Бордель с секс-куклами: станет ли это трендом?
В Италии открылся первый в стране бордель с секс-куклами.
Клиентам предлагают провести время с реалистичными силиконовыми куклами.
Посетители необычного борделя могут выбрать цвет волос, форму тела и одежду куклы.
Владельцы считают, что это этичный бордель — здесь нет эксплуатации. Но их критикуют за объективацию женщин.
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В Италии открылся первый в стране бордель с секс-куклами, где клиентам предлагают провести время с реалистичными силиконовыми куклами
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