Национальному художественному музею Беларуси - 80 лет. Одна из крупных выставочных площадок республики – еще и главный реставрационный центр, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Девичник в бане» из знаменитой коллекции Лидии Руслановой . Полотно едва не было утрачено: верхний слой краски почти полностью отошел от холста. То что сейчас можно видеть картину кисти Фирса Журавлева - результат многолетнего труда реставраторов. Их работе и посвящена новая экспозиция музея. Зрителю показали все этапы восстановления произведений искусства.

«У нас есть целый зал физико-химических исследований. Мы с него начинаем и вводим зрителя в понятие, что такое реставрация», – говорит куратор выставки Александр Лагунович-Черепко.

Работа в специальных лабораториях и мастерских скрыта от посетителей, но идет постоянно. За годы существования музея реставраторы спасли тысячи картин, скульптур, икон, которые сегодня можно увидеть в залах.

Одна из постоянных экспозиций музея – выставка древнебелорусского искусства. Здесь произведения культовые и светские. То что многие из них сохранились, сотрудники называют настоящим чудом.

Икона Рождества Богоматери – жемчужина коллекции. Датируется 1649 годом. Эксперты называют ее настоящей энциклопедией белорусского быта XVII века. Его можно изучать по мелким деталям – рушнику, кошельку, головным уборам. Нашли ее на деревенском дровяном складе. По деревням и селам и собрали значительную часть коллекции.

«Были в свое время вывезены из закрытых на тот период церквей и костелов. Это было очень суровое время борьбы с религией. И наши научные музейные экспедиции спасали произведения искусства», – говорит заведующая отделом древнебелорусского искусства Елена Карпенко.

Один из проектов ко дню рождения музея – «Живописные мелодии». Он посвящен столетию двух белорусских художниц. Раиса Кудревич – мастер советского реализма, а Валериана Жолток вывела жанр натюрморта на новый уровень благодаря игре цвета и необычной композиции. Такие тематические проекты в музее бывают нечасто: для большого количества экспонатов попросту не хватает места. Однако уже осенью выставки станут шире – музей вырастет в настоящий квартал.

«Сегодня у нас не хватает выставочных площадей. Мы вынуждены даже постоянные экспозиции закрывать и делать временные выставки», – говорит директор Национального художественного музея Владимир Прокопцов.

В обновленных залах можно будет одновременно проводить выставки коллекций из музеев других стран. Сотрудники уверены, что после расширения площади совместных проектов с зарубежными коллегами станет больше. А Национальный художественный музей республики превратится в один из главных брендов страны.