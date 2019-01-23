ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник

24.01.2019 09:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник
Фото из открытых источников

«23 января в 18:20 поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Щорса в Гродно. В результате повреждено имущество в ячейке, закопчены стены и потолок в подвале», - сообщает БЕЛТА

На пожаре отравился продуктами горения парень 2005 года рождения, который проживает в этом же доме. Еще до прибытия спасателей он увидел, что из подвального окна идет дым, после чего попробовал зайти внутрь, но не смог из-за сильного дыма. Через час ему стало плохо. Парень обратился к работникам скорой помощи: они дежурили на месте пожара. 

Школьника госпитализировали. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Причина возгорания устанавливается. 

На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник
Мужчина загорелся от костра в Волковыске
Подробнее

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Турнир «Шахматный мир» для первоклассников организуют БФШ и Белорусский фонд мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Lida.Info
Светлы шлях
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика