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На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник
24.01.2019 09:08 — Разное | Аргументы и факты
«23 января в 18:20 поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Щорса в Гродно. В результате повреждено имущество в ячейке, закопчены стены и потолок в подвале», - сообщает
На пожаре отравился продуктами горения парень 2005 года рождения, который проживает в этом же доме. Еще до прибытия спасателей он увидел, что из подвального окна идет дым, после чего попробовал зайти внутрь, но не смог из-за сильного дыма. Через час ему стало плохо. Парень обратился к работникам скорой помощи: они дежурили на месте пожара.
Школьника госпитализировали. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. Причина возгорания устанавливается.
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Пламя занялось в подвале дома.
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