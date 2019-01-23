На пожаре в Гродно в пятиэтажке пострадал школьник

«23 января в 18:20 поступило сообщение о пожаре в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Щорса в Гродно. В результате повреждено имущество в ячейке, закопчены стены и потолок в подвале», - сообщает БЕЛТА .

На пожаре отравился продуктами горения парень 2005 года рождения, который проживает в этом же доме. Еще до прибытия спасателей он увидел, что из подвального окна идет дым, после чего попробовал зайти внутрь, но не смог из-за сильного дыма. Через час ему стало плохо. Парень обратился к работникам скорой помощи: они дежурили на месте пожара.