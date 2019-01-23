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В США не исключили продление «шатдауна» до весны
Ряд источников в американском правительстве считает, что «шатдаун» в стране может затянуться до апреля текущего года.
Как передает
«И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни направил запрос главам министерств, в котором потребовал представить список программ, попадающих под удар при развитии столь негативного сценария бюджетного кризиса», – подчеркивается в сообщении.
Отметим, что в Соединенных Штатах уже около месяца частично приостановлена работа правительства. Так называемый «шатдаун» возник из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии на счет вопроса финансирования стены на границе с Мексикой.
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Ряд источников в американском правительстве считает, что «шатдаун» в стране может затянуться до апреля текущего года.
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