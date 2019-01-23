В США не исключили продление «шатдауна» до весны

replyua.net , об этом сообщает авторитетное издание «The Washington Post». Отмечается, что по этой причине в Белом доме пытаются найти программы, способных минимизировать негативное влияние кризиса на служащих, которых он затронул. Как передает, об этом сообщает авторитетное издание «The Washington Post». Отмечается, что по этой причине в Белом доме пытаются найти программы, способных минимизировать негативное влияние кризиса на служащих, которых он затронул.





«И.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвэни направил запрос главам министерств, в котором потребовал представить список программ, попадающих под удар при развитии столь негативного сценария бюджетного кризиса», – подчеркивается в сообщении.





Отметим, что в Соединенных Штатах уже около месяца частично приостановлена работа правительства. Так называемый «шатдаун» возник из-за разногласий президента США Дональда Трампа и Демократической партии на счет вопроса финансирования стены на границе с Мексикой.