Посол Бабич: В России занимаются полной инвентаризацией Союзного договора

пресс-служба российского посольства. Об этом 23 января заявил журналистам посол России в Беларуси Михаил Бабич, посещая Гомельскую область, передаетроссийского посольства.





Михаил Бабич встретился с главой Гомельской Епархии БПЦ Архиепископом Гомельским и Жлобинским Стефаном / Фото: belarus.mid.ru





«Сейчас идет полная инвентаризация Союзного договора по блокам: социальным вопросам, экономическим, государственного управления, административным, безопасности и военно-технического сотрудничества. Все аспекты, которые были заложены в Союзном договоре в 1999 году, сейчас рассматриваются соответствующими органами власти. Здесь очень важны те ограничения, которые уже сложились, чтобы мы не дублировали полномочия, переданные евразийским органам, а в рамках Союзного договора сохранили отношения в двустороннем формате», — сказал посол России.





Михаил Бабич выразил надежду, что и беларусская часть группы занимается тем же самым. Итогом предварительной работы, по его словам, должно стать совместное заседание Рабочей группы. На этом заседании стороны попытаются «предметно распределить задачи», чтобы подготовить конкретные предложения главам двух стран. Посол России назвал это поиском «всех развязок проекта в рамках доклада».









Решение о создании рабочей группы по интеграции было принято после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина 25 декабря 2018 года.





Группу с беларусской стороны возглавил министр экономики Дмитрий Крутой. Его заместителем назначен Андрей Евдоченко, первый заместитель министра иностранных дел.





Также в группу входят председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков, посол Беларуси в России Владимир Семашко, министр энергетики Виктор Каранкевич, зампредседателя Правления Нацбанка, зампредседателя Госконтроля, зампредседателя Комитета госбезопасности, первый зампредседателя Таможенного комитета, заместители глав министерств.





16 января на пресс-конференции в Москве министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не настаивает на общей конституции, парламенте и суде в рамках Союзного государства.