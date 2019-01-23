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В Бобруйске пьяный мужчина порезал ножом колеса 11 машин. Просто был пьян
В Бобруйске мужчина ночью порезал колеса 11 припаркованных авто. Его нашли быстро — по записям камер видеонаблюдения, сообщили в милиции.
Утром 19 января владельцы машин, припаркованных во дворах улиц Рокоссовского и Ульяновской в Бобруйске, увидели, что колеса авто изрезаны, и вызвали милицию.
Злоумышленника задержали в течение нескольких часов — он попал на видео камер наблюдения. Выяснилось, что 43-летний ранее судимый бобруйчанин порезал колеса машин ножом… просто так. Просто был пьян.
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В Бобруйске мужчина ночью порезал колеса 11 припаркованных авто. Его нашли быстро — по записям камер видеонаблюдения, сообщили в милиции.
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