В Бобруйске пьяный мужчина порезал ножом колеса 11 машин. Просто был пьян

Утром 19 января владельцы машин, припаркованных во дворах улиц Рокоссовского и Ульяновской в Бобруйске, увидели, что колеса авто изрезаны, и вызвали милицию.





Злоумышленника задержали в течение нескольких часов — он попал на видео камер наблюдения. Выяснилось, что 43-летний ранее судимый бобруйчанин порезал колеса машин ножом… просто так. Просто был пьян.