|
Неймар получил травму и расплакался
Форвард "ПСЖ" Неймар получил травму в победном матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" — 2:0. Бразилец в слезах покинул поле на 62-й минуте.
Позже на официальном сайте команды появилось сообщение о характере травмы фтболиста.
"Обследование выявило у Неймара рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от состояния футболиста в ближайшее время", — говорится в заявлении пресс-службы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард "ПСЖ" Неймар получил травму в победном матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" — 2:0. Бразилец в слезах покинул поле на 62-й минуте.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)