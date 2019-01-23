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Неймар получил травму и расплакался

24.01.2019 09:08 — Разное | Партизан  
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Форвард "ПСЖ" Неймар получил травму в победном матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" — 2:0. Бразилец в слезах покинул поле на 62-й минуте.

Позже на официальном сайте команды появилось сообщение о характере травмы фтболиста.  

"Обследование выявило у Неймара рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от состояния футболиста в ближайшее время", — говорится в заявлении пресс-службы.
 
 
 
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Форвард "ПСЖ" Неймар получил травму в победном матче 1/16 финала Кубка Франции против "Страсбура" — 2:0. Бразилец в слезах покинул поле на 62-й минуте.
 
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