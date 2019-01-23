Лидеры профсоюза РЭП обвинили belnovosti.by во вранье









25 января суд Центрального района Минска начнет рассматривать иск лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика о защите чести и достоинства. Иск подан к сайту belnovosti.by из-за статьи «Фиктивный РЭП Федынича», в которой утверждалось, что Комлик якобы купил квартиру за 42 тысячи евро и загородный дом за 42 тысячи евро, а Федынич зарегистрировал под Минском дом стоимостью 100 тысяч евро.





praca-by.info . Комлик и Федынич заявляют, что эта информация не соответствует действительности, требуют опубликовать опровержение и публично извиниться перед ними, сообщает





Они уже подавали иск к сайту летом, но тогда суд Центрального района Минска отказал в его рассмотрении.





Директор частного торгового унитарного предприятия «Медиа Новости» Виталий Кистерный (главным редактором сайта указан Олег Каминский) требует отказать в иске и взыскать с Комлика и Федынича судебные расходы, понесенные «Медиа Новости». Он заявляет, что статья является редакционной, поэтому ответчиком должно быть только частное торговое унитарное предприятие «Медиа Новости».









Кистерный утверждяет, что информация для статьи была взята из материалов уголовного дела. Лидеры РЭП заявляют, что в материалах не говорилось о квартирах и домах, и называют публикацию дезинформацией, направленной на их дискредитацию.





24 августа председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич и главный бухгалтер организации Игорь Комлик были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. Их приговорили их к четырем годам ограничения свободы без направления с учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. Они подали апелляцию, но 9 ноября Мингорсуд оставил приговор в силе. В конце ноября Федынич ушел с поста председателя РЭП.











