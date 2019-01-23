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Белорусской стабильности пока ничто не угрожает, но как долго это продлится?

24.01.2019 08:57 — Разное | Партизан  
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Согласно американскому писателю Марку Твену, существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.


С ложью и наглой ложью каждый из нас регулярно сталкивается на бытовом уровне. Особых усилий для их распознавания прилагать не требуется. Что касается статистики, то ее жертвами, как правило, становятся лишь продвинутые граждане. И поделом! За все в этом мире приходится платить, в том числе и за склонность анализировать макропоказатели.

И тем не менее иной статистики, кроме предоставляемой Белстатом, в Беларуси нет. Поэтому предлагаю к ней и обратиться. Реальная заработная плата за январь—ноябрь 2018 года к аналогичному периоду позапрошлого года составила 112,4%, реальные располагаемые денежные доходы населения — 108,1%. Ранее аналогичные показатели были скромнее — 104,9% и 101,3% соответственно.

Налицо ускорение темпов роста благосостояния белорусов. Оно подтверждается ростом розничного товарооборота — 108,8% и ростом товарооборота общественного питания — 110,5%.

Насколько убедительней стали успехи «белорусской модели» от добавления двух последних показателей? Тут можно спорить, но я предлагаю обратиться к показателю, учет которого максимально прост

За последние восемь лет динамика числа проданных автомобилей в Беларуси неплохо коррелировала с динамикой доходов населения. Исключение — 2012 год. Возможно, не успели рассосаться последствия рукотворного кризиса 2011 года с его почти трехкратным обесцениванием рубля. Слабый рубль способствовал росту экспорта потребительских товаров, но привел к снижению их импорта, что зафиксировал взрывной рост сальдо — с 790 млн долларов в 2011 году до 2 249 млн долларов в 2012 году.

После трех лет сокращения в 2017 году рост покупок легковых автомобилей возобновился (+31%). Белорусы вновь поверили в возвращение «тучных» лет, что вылилось в десятикратное превышение темпов роста покупок автомобилей над темпами роста доходов.

Данные по покупкам «железных коней» населением за 2018 год отыскать мне не удалось, но за январь—сентябрь легковые автомобили попали в группу импортируемых товаров, по которым произошел наиболее существенный рост стоимостного объема поставок (+65%!).

О росте реальных доходов населения свидетельствует и динамика потребления коньяка в 2017 году (+14%), что особенно впечатляет на фоне сокращения потребления плодовых вин (-5%). Разумеется, если перейти от относительных показателей к абсолютным, то коньяк «чернилу» не конкурент (482 тысячи дал против 7 234 тысяч дал). В полном соответствии с известным анекдотом, среднестатистический белорус, в отличие от своего среднестатистического армянского коллеги, по-прежнему чаще пьет «як конь», чем коньяк.


Скучать не придется

В России пятый год подряд падают доходы населения. Не вселяет оптимизма и наступивший год. Ни один из прогнозов не сулит российской экономике роста темпами, сопоставимыми со среднемировыми. Следовательно, вместо обещанного Путиным прорыва, по факту получится очередной шаг назад.

Вклад России в мировой ВВП не дотягивает сегодня до 2%, что в два с половиной раза ниже показателя 1913 года. По экспорту готовых промышленных изделий (к ним по международным классификациям можно отнести только 16—17 % вывозимых из страны товаров) Россия отстает от… Словакии!

На фоне таких успехов соучредителя Союзного государства наращивать стахановскими темпами доходы белорусов — все равно что дразнить гусей. А гуси — птицы стайные, раздразнишь одного — они всей стаей нападут на обидчика. Что на практике уже и наблюдается.

Эйфория от «присоединения» Крыма в России прошла. Социологи фиксируют массовое переключение с внешнего на внутренний локус контроля (локус контроля — понятие в психологии, характеризующее свойство личности приписывать свои успехи или неудачи только внутренним либо только внешним факторам). 

Переключение внимания россиян с внешних проблем на внутренние девальвирует милитаристскую риторику государственной пропаганды.

Социолог «Левада-Центра» Алексей Левинсон охарактеризовал сформировавшуюся к концу 2018 года ситуацию в России как «утраченную ультрастабильность». Перенос этой характеристики на Беларусь равносилен выдаче желаемого за действительное. Об этом необходимо помнить тем, кто не относит себя к числу поклонников «белорусской модели».

Белорусской ультрастабильности пока ничто не угрожает, но как долго продлится это «пока» — вопрос открытый. Перечень угроз обширен, их главным генератором все чаще становится сама власть, давно утратившая способность адекватно оценивать происходящее. Двузначный рост заработной платы в 2018 году, породивший завышенные ожидания в обществе, — лишь один из примеров неадекватности.

Ресурсы ни внешние, ни внутренние для продолжения аттракциона «неслыханной щедрости» в наступившем году не просматриваются, чего не скажешь о предстоящих платежах за российский «атомный» кредит. Так что в 2019 году скучать не придется.

 
 
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Согласно американскому писателю Марку Твену, существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика.
 
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