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Эксперт: В Москве устали от излишнего маневрирования Лукашенко между Россией и Западом

24.01.2019 08:47 — Разное | Партизан  
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Если события будут развиваться в том же духе, то отношения Беларуси и России будут все сильнее обостряться и приведут к непредсказуемым последствиям.

Эксперт: В Москве устали от излишнего маневрирования Лукашенко между Россией и Западом
Фото: AFP
Отказ от компенсации Беларуси потерь из-за «налогового маневра» пока не привел к серьезному ухудшению отношений с Россией, свидетельствуют данные аналитического мониторинга внешней политики и безопасности «Минский барометр», который проводит инициатива «Минский диалог», пишет "Завтра твоей страны".

В ноябре-декабре прошлого года вектор отношений с Россией, хоть и заметно снизился, остается приоритетным и занимает второе место в динамике развития после Евросоюза.


Инфографика: minskdialogue.by

Пока кризис больше раздут в информационном пространстве, чем в действительности имеет место быть, отмечает политолог, руководитель программы «Внешняя политика Беларуси» Минского диалога Денис Мельянцов.

— Анализируя СМИ, может создаться ощущение, что сегодня имеют место очень серьезные проблемы в отношениях между Россией и Беларусью. Но события, не новости и публикации, а именно события, показывают, что пока все не так страшно, — считает эксперт.

Впрочем, это не означает, что взаимоотношения между двумя странами не изменятся в худшую сторону в ближайшем будущем.


Корень проблемы

Причина нынешнего осложнения отношений с Россией, как и большинства предыдущих, заключается в том, что договора о ЕАЭС и о Союзном государстве имеют в своей основе прежде всего политическую, а не экономическую составляющую.

— Беларусь ссылается на то, что в преамбуле договора ЕАЭС прописано: мы обязуемся выполнять взятые на себя обязательства при условии, что при функционировании союза не будет происходить ухудшения экономических условий для нашей страны, — рассказывает руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман.

Кроме того, в тексте соглашения есть статьи 3 и 28, касающиеся принципов функционирования ЕАЭС и внутреннего рынка, смысл которых в том, что союз не может функционировать в условиях, когда субъекты экономики в одной стране оказываются в проигрышном положении по сравнению с субъектами другой страны-члена ЕАЭС.

— Позиция Беларуси заключается в том, что мы присоединились как минимум на условии, что положение не ухудшится. Налоговый маневр нарушает этот принцип. Мало того, что Беларусь несет прямые потери от неравных условий в энергетической сфере, так мы еще и вынуждены продавать продукцию, которая получена с использованием энергоресурсов на рынке РФ без каких-либо таможенных пошлин, — отмечает Евгений Прейгерман.

По мнению экспертов, это явное искажение самих принципов ЕАЭС, но сделать Беларусь в этой ситуации ничего не может, поскольку нет инстанции, которая могла бы рассудить стороны.

Теоретически этим должен заниматься головной орган ЕАЭС — Евразийская экономическая комиссия. Однако на практике этого не происходит.

— Решения ЕЭК имеют исключительно рекомендательный характер и у этих решений очень богатый опыт неисполнения этих рекомендаций. Например, Россельхознадзор проигнорировал и продолжает игнорировать решения Комиссии о недопустимости запрета поставок белорусской молочной продукции в Россию, — напоминает редактор сайта экспертного сообщества «Наше мнение» Валерия Костюгова.

Таким образом, все спорные вопросы нужно решать напрямую с руководством России, а его отношение к Беларуси в последнее время заметно изменилось.


Чего хочет Россия?

— В России нарастает психологическое непонимание Беларуси и ее политики. Заигрывание с Западом вряд ли воспринимается всерьез, но такие шаги определенно вызывают раздражение, — считает доцент Московского государственного института международных отношений Кирилл Коктыш.

Именно поэтому Россия в ультимативной форме ответила на претензии Лукашенко, напомнив о единой валюте, таможне и прочих договоренностях, заключенных ранее, но не выполненных. При этом сегодня у Кремля нет цели аннексировать Беларусь. Единая валюта и таможня — тоже не так принципиальны. Просто в Москве устали от излишнего маневрирования Лукашенко между Россией и Западом, считает эксперт.

— Есть еще одна важная деталь — в Кремле убеждены, что запас прочности власти у Лукашенко сегодня очень велик. В противном случае никакой раскачки ситуации не было бы в помине, — убежден Коктыш.

С ним согласен и руководитель программы «Внешняя политика Беларуси» Минского диалога Денис Мельянцов.

— В действительности именно Беларусь хочет интеграции и равных условий, а Россия хочет политической лояльности, сохранения военного и политического союзов, при одновременном удешевлении этой лояльности для российского бюджета, — уверен он.

Однако в результате такой политики меняется вся модель взаимоотношений Москвы и Минска, считает эксперт аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

— Существующая до сих пор модель основывалась на том, что Россия субсидировала Беларусь, а та в свою очередь гарантировала свое союзничество. Если Москва свою часть этого негласного соглашения выполнять отказывается, то и Беларусь должна от чего-то отказаться. Если события будут развиваться в том же духе, то отношения с РФ будут все сильнее обостряться. Смена модели означает углубление кризиса. И чем он закончится спрогнозировать сложно, — резюмирует эксперт.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Если события будут развиваться в том же духе, то отношения Беларуси и России будут все сильнее обостряться и приведут к непредсказуемым последствиям.
 
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