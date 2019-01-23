Романчук: Если Министерство здравоохранения будет ликвидировано, страна не заметит потерю «бойца»

Фейсбуке . – У людей нет стимулов (материальных) вести здоровый образ жизни. 1. В монополизированной государством системы здравоохранения под самым носом у всех трехбуквенных силовых и правоохранительных органов создана и продолжает функционировать порочная система управления производством медицинских и фармацевтических товаров и услуг, – написал Ярослав Романчук в. – У людей нет стимулов (материальных) вести здоровый образ жизни.





У руководства Минздрава нет мотивов обеспечивать максимальную выгоду на каждый рубль бюджетных инвестиций.





У врачей нет мотивации создавать личные бренды, работать качественно для расширения спроса на свои услуги.





У производителей товаров и услуг, в том числе лекарств, слабо выражены стимулы производить лучшие лекарства в мире и поддерживать конкуренцию.





2. Взятки, откаты, распилы бюджетных ресурсов – это не исключения, а горькая, широко распространённая практика организации производства товаров и услуг в сфере здравоохранения Беларуси.





3. Государственная система контроля за финансами, качеством товаров и услуг в сфере белорусского здравоохранения – дырявая и дефектная, подчинена интересам мощных лоббистов.





4. Государственная монополия в системе здравоохранения создаёт дополнительные риски и угрозы для жизни и здоровья людей, является источником дополнительных затрат, распространения «серого» сектора производства медицинских товаров и услуг.





5. Белорусская система здравоохранения поражена «раком» конфликта интересов: руководители вертикали управления системой здравоохранения одновременно нагружены коммерческими функциями. Государство, как собственник, не выполняет свою функцию представления и защиты интересов стейкхолдеров системы здравоохранения – людей.





6. Государственная система здравоохранения не способна реформировать себя изнутри. Несмотря на самый громкий сетевой коррупционный скандал в Минздраве, никаких принципиальных изменений, влияющих на порядок производства медицинских и фармацевтических товаров и услуг, не было сделано.





7. Государственная монополия в системе здравоохранения разрушает и деморализует самый ценный капитал системы – учёных, врачей и высококвалифицированный медицинский персонал. Они перегружены работой.





Процветает кумовство и фаворитизм. Материальное вознаграждение не соответствует уровню компетенций и требований рынка. Созданы условия для ускоренной эмиграции белорусских врачей и медработников за рубеж.









8. Созданная система тотального регулирования зарплат, цен на товары и услуги, при отсутствии институтов свободного выбора потребителями услуг, смешанном бюджетном финансировании при коммерциализации государственных учреждений здравоохранения порождает опасные перекосы с предложением кадров на внутреннем рынке страны, увеличивает спрос белорусов на медицинские, фармацевтические услуги за пределами Беларуси.





9. Даже мощнейший коррупционный скандал в системе управления производством и распределением медицинских товаров и услуг не создал спроса у правительства, Палаты представителей, Администрации президента на подготовку и обсуждение полноценной реформы системы здравоохранения.





10. Созданная система управления производства товаров и услуг в сфере здравоохранения блокирует привлечение авторитетных иностранных инвесторов в эти сектора, расширение производства белорусских инвесторов, модернизации ассортимента производимой продукции, инвестиций в разработку и коммерциализацию оригинальных белорусских лекарств.





Белорусская система здравоохранения находится в системном, структурном кризисе. Она пока еще держится на мощном энтузиазме патриотов и профессионалов, в первую очередь, на уровне обыкновенных больниц и поликлиник. Они не многожильны. Они не вечны. Они стареют.





Если Беларусь потеряет министерство здравоохранения, оно будет ликвидировано, страна не заметит потерю «бойца».





А вот если из системы здравоохранения по разным причинам уйдут топ 10% профессиональных врачей и медработников, страна получит мощный удар под дых. На нейтрализацию этих потерь нужно будет затратить сотни миллионов долларов.