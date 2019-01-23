Белорусский бизнес нацеливается на Россию. Зачем?

Крупнейший производитель мяса птицы в Беларуси «Серволюкс» Евгения Баскина ищет площадку в России, сообщил недавно «Коммерсант» со ссылкой на источники в мясной отрасли. По их словам, «Серволюкс» интересуют предприятия среднего уровня. Учитывая, что Россельхознадзор периодически ограничивает ввоз мясной и молочной продукции с предприятий Беларуси, локализация производства позволит «Серволюксу» обеспечить свое присутствие на российском рынке, считают собеседники. Россия — ключевой экспортный рынок для мясного дивизиона «Серволюкса». По оценкам, ежегодно группа поставляет в страну около 70−80 тыс. тонн этой продукции.





В прошлом году в Карелии была зарегистрирована компания «Амкодор-Онего». Ожидается, что она наладит производство лесозаготовительной техники на базе «Онежского тракторного завода», который признан банкротом. Стоимость проекта — 16 млрд российских рублей. Число предполагаемых рабочих мест — 500. Сообщается, что проект получил поддержку правительства России. Ему будет предоставлен ряд льгот, в том числе по налогообложению, тарифам на энергоресурсы, будет компенсироваться часть затрат на приобретение оборудования и НИОКР.





Холдинг «Амкодор» Александра Шакутина также рассматривает возможность разместить производство культиваторов, дисковых борон, предпосевных комбинированных агрегатов в Саратовской области, власти которой собрались возрождать сельскохозяйственное машиностроение. Будущий завод сможет выпускать до 500 культиваторов в год. Планируется создать до 200 рабочих мест. Инвестиции ожидаются в объеме более 11 млн евро.





Пока же у «Амкодора» имеется один действующий завод в РФ. В Брянске производят фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 3 тонны. Недавно компания подписала соглашение по реконструкции «Амкодор-Брянск» общей стоимостью 850 млн российских рублей. После реконструкции номенклатура выпускаемой техники расширится.









В Карелии также развивает бизнес основатель сети глазных клиник «Новое зрение» Олег Ковригин. Он создает крупный офтальмологический центр в Петрозаводске, где ранее располагался филиал федерального госучреждения «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова. Местные власти даже выделили Ковригину дополнительный земельный участок для строительства круглосуточного стационара.





Наряду с частниками думают о российской локализации и госкомпании. В минувшем году власти пытались запустить проект «союзный трактор». Его планируется реализовать на базе Череповецкого литейно-механического завода (ЧЛМЗ). За основу была взята техника Минского тракторного завода.