ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еврокомиссия хочет взять под контроль выдачу "золотых виз" и "золотых паспортов"

24.01.2019 08:31 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Еврокомиссия впервые обнародовала всеобъемлющий доклад о схемах предоставления гражданства и проживании иностранных инвесторов в ряде государств-членов ЕС.



В докладе говорится о рисках выдачи так называемых "золотых виз" и "золотых паспортов", сообщает Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что выдача виз или паспортов в обмен на инвестиции в экономику страны угрожает ЕС, в частности, в том, что касается обеспечения безопасности, борьбы против отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и противодействия коррупции.

Авторы доклада подчеркивают, что отсутствие прозрачности в том, как действуют эти схемы, и недостаток сотрудничества между государствами-членами еще более усугубляют эти риски.

Вместе с тем, отмечает Еврокомиссия, указанные схемы затрагивают интересы всего ЕС, "поскольку каждый человек, который приобретает гражданство государства-члена, одновременно приобретает гражданство союза".

"Решение одного государства-члена предоставить гражданство в обмен на инвестиции автоматически дает права в отношении других государств-членов, в частности, на свободное передвижение и доступ к внутреннему рынку ЕС для осуществления экономической деятельности, а также право голосовать и быть избранным в ходе европейских и местных выборов. На практике эти схемы часто рекламируются как средство приобретения гражданства союза вместе со всеми правами и привилегиями, связанными с ним", - объясняют авторы доклада.


В настоящее время схему выдачи паспортов и виз в обмен на инвестиции используют 20 стран ЕС: Болгария, Великобритания, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия и Эстония.

Еврокомиссия предлагает более строгий контроль соответствия существующих практик законодательству ЕС. В частности, ужесточить контроль мер безопасности, в том числе на границах; отслеживать корректность применения директив ЕС на предоставление долгосрочных видов на жительство и правил воссоединения семей; проводить проверки законности фондов, используемых для инвестиций в обмен на предоставление гражданства или резидентства, в соответствии с правилами борьбы против отмывания капиталов; проводить обмен информацией в контексте рисков уклонения от налогов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еврокомиссия впервые обнародовала всеобъемлющий доклад о схемах предоставления гражданства и проживании иностранных инвесторов в ряде государств-членов ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Покупатели ведутся на "надутые" цифры». Читательница - о ремонте кухни и покупке бытовой техники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика