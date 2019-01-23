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Власти отменили решение о высылке католического священника из Солигорска

24.01.2019 08:24 — Разное | Партизан  
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Власти Беларуси отменили свое прежнее решение о непродлении разрешения на служение отцу Собеславу Томали из Солигорска.



Эту информацию подтвердил «Нашей Ниве» и.о. пресс-секретаря Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько.

Церковь получила факс от уполномоченного по делам религии о том, что отцу Собеславу разрешение на служение продлено на полгода.

Полгода — это обычный срок для такого продления. Церковь обычно просит о продлении срока пребывания на год, а разрешения выдаются иногда на год, иногда на полгода, а иногда на три месяца.


Высылка белорусскоязычных ксендзов, хоть и польских граждан вызывает недовольство верующих. Как сообщала председатель приходского совета храма Святого Франциска в Солигорске, петицию с протестом против высылки о. Томали подписали более 300 жителей города. Одновременно три сотни католиков Витебска подписали письмо протеста против высылки отца Павла Кнурка.

Витебляне не воспринимали о. Павла Кнурка как иностранца, так как «отправлял богослужения, произносил проповеди и разговаривал с людьми на хорошем белорусском языке», — говорится в том письме.

«Мы убеждены, что для людей, которые сеют добро, любовь и истинную веру, Беларусь должна всегда держать двери открытыми. Из того, что они вдруг закрываются перед кем-то, следует, на наш взгляд, только вред и напряженность в обществе», — говорилось в обращении верующих уполномоченного по делам религии Леонида Гуляко.

На предрождественской пресс-конференции епископ Витебский Олег Буткевич обращал внимание на «определенные сложности с приглашением священнослужителей из заграницы, не только из Польши».

Вакансии священников в Витебской епархии пока невозможно компенсировать ксендзами-белорусами. На подготовительных курсах в духовной семинарии обучаются сейчас всего два человека из епархии.

В то же время за последние три года (2016-2018) власти не дали ни одного разрешения на служение в Витебской епархии иностранцам — католическим священникам или монахиням.

За такими шагами просматривается желание властей снизить в стране цифру ксендзов граждан Польш В то же время, например, православным митрополитом является гражданин России Павел (Пономарев), хотя по закону им должен был бы быть гражданин Беларуси.

 
Теги: Витебск
 
 
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Власти Беларуси отменили свое прежнее решение о непродлении разрешения на служение отцу Собеславу Томали из Солигорска.
 
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