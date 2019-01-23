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Российский регион решил взять криптодолг в Беларуси

24.01.2019 08:22 — Разное | Партизан  
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Удмуртия приступила к переговорам с белорусской криптобиржей о пробном выпуске облигаций. Об этом РБКрассказал вице-премьер российского региона Александр Свинин.

Вопрос был затронут на встрече с главой криптобиржи Currency.com Виктором Пергаментом. Власти региона обсуждали выпуск токенизированных облигаций. Вице-премьер сообщил, что выпуск облигаций пройдет в тестовом режиме и в небольшом объеме.

В следующий раз представители Удмуртии и Беларуси встретятся 28 января 2019 года.

Свинин рассказал, что при помощи размещения облигаций Удмуртия планирует привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона.


Currency.com — первая легальная криптобиржа в СНГ, на которой за биткоины и эфириумы можно приобрести ценные бумаги.

Бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня вложили в Currency.com 10 миллионов долларов. К концу текущего года учредители биржи планируют получить выручку в 70 миллионов долларов.

 
 
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Удмуртия приступила к переговорам с белорусской криптобиржей о пробном выпуске облигаций. Об этом РБКрассказал вице-премьер российского региона Александр...
 
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