Российский регион решил взять криптодолг в Беларуси

Вопрос был затронут на встрече с главой криптобиржи Currency.com Виктором Пергаментом. Власти региона обсуждали выпуск токенизированных облигаций. Вице-премьер сообщил, что выпуск облигаций пройдет в тестовом режиме и в небольшом объеме.





В следующий раз представители Удмуртии и Беларуси встретятся 28 января 2019 года.





Свинин рассказал, что при помощи размещения облигаций Удмуртия планирует привлечь дополнительные инвестиции в экономику региона.









Currency.com — первая легальная криптобиржа в СНГ, на которой за биткоины и эфириумы можно приобрести ценные бумаги.





Бизнесмены Саид Гуцериев и Виктор Прокопеня вложили в Currency.com 10 миллионов долларов. К концу текущего года учредители биржи планируют получить выручку в 70 миллионов долларов.