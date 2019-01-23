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Мингорисполком объяснил, почему в столице не будет улицы 25 Сакавіка

24.01.2019 08:20 — Разное | Партизан  
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Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) получила из Мингорисполкома ответ на предложение назвать одну из улиц столицы в честь 25 Сакавіка (25 марта).



Этот вопрос рассматривала комиссия по наименованию и переименованию проспектов, улиц, площадей и других составных частей Минска.

Было принято решение о том, что присваивать улицам цифровые названия нежелательно, пишет "Наша Нива".

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) получила из Мингорисполкома ответ на предложение назвать одну из улиц столицы в честь 25 Сакавіка (25 марта).
 
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